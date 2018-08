Hármat vágott a Spurs az Old Traffordon

Szoros rangadónak indult, ám végül szinte kiütés lett a Manchester United-Tottenham Hotspur bajnokinak a Premier League 3. fordulójának hétfő esti zárásaként. Pedig egy védelmi hiba után Romelu Lukaku hamar vezetést szerezhetett volna, ám a belga miután elhúzta a labdát Hugo Lloris mellett, az üres kapu mellé gurított.

Az álmoskás Tottenham aztán összeszedte magát, kiegyenlített játék zajlott a pályán, de gól nem született az első 45 perc alatt. Nem úgy fordulás után, mindkét csapat a másiknak ugrott, négy perc alatt három óriási helyzet is adódott, egy Lukaku előtt, kettő pedig a vendégeknél, végül Harry Kane fejesével tört meg a jég ezek közül. Ez volt az angol csatár első gólja az Old Traffordon.

Jöhetett volna a válasz, Lukaku került rögtön helyzetbe, ám lövését Lloris magabiztosan ütött ki a bal alsó sarok elől. Ezután egy perccel viszont érkezett a második Spurs-gól is, Lucas Moura lőtte a kapu jobb oldalába a jobb szélről erősen középre lőtt Christien Eriksen passzt egy védő szorításában.

Hiányzott a valódi kreativitás és veszélyforrás a Vörös Ördögök játékából, kevésszer volt levegőben egy hazai gól esélye. Kicsit a sors is közbeszólt, Mourát már lekapta volna Mauricio Pochettino, amikor megsérült Danny Rose, így végül a brazil pályán maradt és ő állította be a 3-0-s végeredményt.

A Brighton elleni kínos 3-2-s zakó után újra három gólt kapott a Manchester United, ráadásul az Opta statisztikái szerint sosem kapott ekkora verést Mourinho hazai meccsen.

3 – @SpursOfficial‘s win tonight marks Jose Mourinho’s biggest ever home defeat as a manager in any competition. Trounced. #MUNTOT pic.twitter.com/S5vXMCEpdo

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. augusztus 27.