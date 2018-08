A PSG megsemmisítő győzelemmel söpörte be a Szuperkupát

A Paris Saint-Germain megsemmisítő 4-0-s győzelmet aratott az AS Monaco ellen, így könnyedén spöpörte be a francia Szuperkupát szombat délután. A találkozón végig domináló párizsiak első góljára kicsit több, mint fél órát kellett várni, de nagyon megérte: Ángel Di María gyönyörűen lőtte ki a bal fölső sarkot szabadrúgásból.

Percekkel később Stanley N’Soki beadásából Christopher Nkunku passzolt közelről a kapuba, így félidőre komoly lemaradásban volt már a Monaco. Fordulás után jóval aktívabbak is voltak, ám Gianluigi Buffon eszén nem tudtak túljárni. Túloldalon viszont N’Soki tarthatatlan volt a bal szélen, a 67. percben át is hámozta magát a védelmen, a középre lőtt passzát pedig csak okosan a kapuba kellett lőnie Timothy Weah-nak. A kegyelemdöfést Di María adta vitte be a lefújás előtt nem sokkal.

Győzelmével a PSG már nyolccal többször nyerte meg a Szuperkupát, mint bármelyik másik francia csapat. Idén ráadásul úgy hozta ezt össze, hogy Neymar csak az utolsó negyed órában szállt be. A Thomas Tuchel-féle csapat eddig nagyon jónak tűnik.

8 – @PSG_English have won the French Champions’ Trophy eight times, more than any other team. Celebrations. pic.twitter.com/bWU2Q7E2RZ

— OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 2018. augusztus 4.