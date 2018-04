Felrúgta a bírót és felmutatta neki a sárgát színészkedésért

Bár a topbajnokságok elvonják róla a figyelmet, azért érdemes fél szemmel a holland élvonalat, az Eredivisiét is követni, valami meglepő dolog ott is mindig történik hétről hétre. Most például a Vitesse – Twente mérkőzés 60. percében történt, hogy a szerelni akaró Navarone Foor véletlenül felrúgta a játékvezetőt, Jochem Kampuist.

✅ Foul the ref

✅ Give the ref a yellow card 😉 Solid work from Vitesse’s Navarone Foor against FC Twente. pic.twitter.com/tK8iUTzN1V — Unibet (@unibet) 2018. április 30.

A 26 éves holland középpályás aztán kivette a spori zsebéből a sárgát és viccesen felmutatta neki műesésért. Kampuis vette a lapot, jót nevetett és lepacsizott Foorral.

A Vitesse a meccsen kiütötte a Twentét, 5-0 lett a vége. Az előző szezonban még hetedik Twente tök utolsó és már biztosan kiesnek.