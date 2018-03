Nikolics duplázott, Sallói két gólpasszt adott

Magyar rangadót rendeztek vasárnap hajnalban az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, a Chicago Fire ugyanis a Sporting Kansas Cityt fogadta, a hazaiaknál Nikolics Nemanja, a vendégeknél Sallói Dániel kezdett.

Fantasztikusan izgalmas volt az összecsapás: az első félidőben a vendégek elléptek két góllal, a második találatot Sallói készítette elő. A második játékrész második felében aztán percek alatt fordított a Fire, Nikolics két gólt is szerzett.

Az összefoglaló:

Mégis a Kansas City szerezte meg a három pontot, a győztes találathoz ráadásul ismét Sallói adta asszisztot – sarokkal méghozzá. A Chicago így vereséggel kezdte a szezont, míg a Sporting a második meccsén van túl, egy győzelem, egy vereség eddig a mérleg.

Németh krisztián is játszott, 1-1-es állásnál, csereként állt be a New England Revolution csapatába. A hazaiak végül legyőzték 2-1-re a Coloradót, a győztes találat a 93. percben esett.

Eredmény – MLS Chicago Fire – Sporting Kansas City 3-4 (0-2) Gólszerzők: Katai (70.), Nikolics (74., 82.) illetve Gutierrez (9., 86.), Russell (44.), Medranda (83.) New England Revolution – Colorado Rapids 2-1 (0-0) Gólszerzők: Fagundez (48.), Tierney (90+3.) illetve Jackson (66.)

Fotó: Facebook/Chicago Fire