Davide Astorira emlékeztek a firenzei szurkolók

Vasárnap délután először lépett pályára a Fiorentina labdarúgócsapata azt követően, hogy a múlt héten holtan találták a csapatkapitány, Davide Astorit. Az olasz válogatott védő 31 éves volt, álmában állt le a szíve.

A drukkerek a Benevento elleni mérkőzés előtt majd közben is megemlékeztek a tragikus sorsú Astoriról: a 13. perc végén a játékosok kirúgták a labdát a pályára szélére, megállt a játék és tapssal búcsúztak a csapatkapitánytól. Davide Astori mezszáma a 13-as volt.

💜 Fiorentina’s game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.

Amazing.

