Megvan ki irányítja a szerbeket a foci vébén

Az október végén ideiglenesen kinevezett Mladen Krstajic lett a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A helyi szövetség (FSS) sportigazgatója, Goran Bunjevcevic pénteken jelentette be, hogy a 43 éves szakember irányítja a válogatottat a jövő nyári oroszországi világbajnokságon. A balkáni csapat sorrendben Costa Ricával, Svájccal, majd Brazíliával mérkőzik a csoportkörben.

It’s official, Mladen Krstajic has been named Serbia manager and will lead the team in Russia. He was Muslin’s assistant with the national team for the last 2 years and the interim manager after he was fired in November. pic.twitter.com/PQX5E6Lfvj

— Serbian Football (@SerbianFooty) 2017. december 29.