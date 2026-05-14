„A futball összetörte a szívemet” – így vált a Z generáció Forrest Gumpjává az őrült berlini sportember

Amikor átlépte a célvonalat, Arda Saatci anyja karjaiba borult, és azt mondta: „Itt az ideje a fagylaltnak.”

Ezt a 28 éves berlini sportember még futása közben ígérte meg, mondván, ha végez, akkor anyák napján egy fagyival ajándékozza meg a Santa Monica-i mólón.

A sportember sportoló a múlt héten 600 kilométert futott le a sivatagban, és ugyan a kitűzött célt, a 96 órás időtartamot nem sikerült elérnie (123 óra és 21 perc alatt élt célba), mégis hősként tekintenek rá.

Milliók szurkoltak neki

Saarci terve nem mindennapi volt, Észak-Amerika legalacsonyabb pontjától, a Badwater-medencétől (Badwater Basin) a Halál-völgyön (Death Valley) át a Los Angeles-i Santa Monica mólóig akart futni. A sivatagon át, részben a 66-os út mentén extrém hőségben és minimális alvással kívánta leküzdeni a távot és az összesen 6000 méteres szintkülönbséget.

Múlt kedden, helyi idő szerint délelőtt 11 órakor indult, hogy szombaton ugyanebben az időben elérje a Csendes-óceánt. Bár a szintidő nem jött össze, így is hihetetlen sportteljesítményt ért el. A teljes futást, beleértve a rövid szunyókálásokat is, élőben közvetítették a YouTube-on, a Twitchen és a Red Bull TV-n,

az utolsó kilométereket kétmillió ember szurkolta végig vele az online térben.

Másodpercenként özönlöttek a kommentek „gépnek” és „példaképnek” nevezve őt, és a rajongók azt írták, Saatci inspirálta őket arra, hogy ők is elkezdjenek futni.

Félig ember, félig gép

Saatci 1997-ben született Berlinben török bevándorlók gyermekeként. Eredetileg profi labdarúgó szeretett volna lenni, az volt az álma, hogy a Real Madridban játsszon, mint Cristiano Ronaldo. Azonban mindössze a német hatodosztályig jutott, pályafutása az SV Altlüdersdorf első csapatánál ért véget.

Sok kudarcot vallottam az életemben, még osztályt is ismételtem az iskolában. Azt hittem, amint profi labdarúgó leszek, bizonyítani tudok az embereknek. De be kellett látnom, hogy egyszerűen nem volt elég tehetségem

– nyilatkozta.

Hogy miért kezdett el futni? „Mert a futball összetörte a szívemet” – jelentette ki. És ha már futni kezdett, akkor úgy döntött, meg sem áll.

Ő lett a Z generáció Forrest Gumpja.

A beceneve is ő választotta (Kiborg), és sokan állítják is, hogy félig ember, félig gép, olyan teljesítményekre képes.

2024-ben 74 nap, 20 ezer méteres szintkülönbséget leküzdve futott le 3000 kilométert Berlinből New Yorkba, az útvonal Németországon, Franciaországon, Spanyolországon és Portugálián keresztül vezetett, majd miután Portóból Bostonba repült, onnan folytatta futását.

Egy évvel később 43 nap alatt futott keresztül Japánon 3028 kilométert teljesítve.

Problémák hallucinációkkal

A mostani kihívása félelmetes volt, hiszen úgy is megközelíthetjük, hogy egyhuzamban 14 maratont futott valamivel több, mint öt nap alatt.

Operatőrök, orvosok és asszisztensek kísérték el – gyalog, kerékpárral, autóval és egy lakóautóval, ahol Saatci időnként megpihenhetett.

De a futása nem teljesen a tervek szerint alakult, körülbelül 60 óra és valamivel több, mint 300 kilométer után komoly problémái merültek fel.

Hallucinációkkal küzdött, a rendkívüli, olykor 40 Celsius fok feletti hőség és az alváshiány miatt teste elérte a határait.

„Az a 300 kilométer 3000-nek tűnt” – mondta Saatci, akinek hosszabb szünetet kellett tartania, és hamarosan világossá vált számára, hogy nem lesz képes a kitűzött idő alatt megtenni a távot.

Amikor letelt a tervezett 96 óra, még csupán 458 kilométernél járt. De nem adta fel, és tovább futott.

Remélem, nem okoztam csalódást. Lehet, hogy nem én vagyok a leggyorsabb vagy a legerősebb. Soha nem adom fel

– mondta könnyek között.

Távol a telefontól

Saatci, aki üzleti adminisztrációt tanult és egy ruházati márkát alapított, igazi sztár a közösségi médiában. Csak a YouTube-on 1,58 millió követője van, és 2025-ben a Forbes magazin felvette a 30 legbefolyásosabb 30 év alatti ember listájára.

Sok fiatal a példaképének tekinti, ő pedig nem is titkolja, az motiválja, hogy minden nap jobb sportolóként és jobb emberként ébredjen fel.

Arra szeretné ösztönözni a követőit, hogy többet sportoljanak, és minden nap a legjobbjukat nyújtsák. Távol a telefonjuktól, kint a természetben.

Végső soron mindig csak önmagad ellen harcolsz, a saját egód és a belső démonjaid ellen

–mondta.

