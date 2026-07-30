postahőséghőségriasztásbezárás
Belföld

Magyar Posta: délben bezárnak a nem klimatizált posták

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 30. 14:43
Varga Jennifer / 24.hu
A hőség miatt lépett a Magyar Posta: változik 588 posta nyitvatartása, lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés is.

Az extrém melegre való tekintettel országszerte változik a nem klimatizált posták nyitvatartása 2026. július 30. és augusztus 4. között – adta hírül szerdán a Magyar Posta.

A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező posták az említett időszakban 12 órakor bezárnak – az intézkedést „az ügyfelek és dolgozók védelme érdekében” hozták.Az érintett posták listája a Magyar Posta honlapjáról, a fenti linken érhető el.

A rendkívüli intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben is lassulásokra kell számítani. A meleg miatt a kézbesítőket arra kérik, csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyit ki tudnak kézbesíteni úgy, hogy 11 óráig visszaérjenek a bázispostájukra.

A hőségriasztás ideje alatt a munkájukat a szabadban végző postai alkalmazottak hűtött ivóvizet, 50 faktoros naptejet és védősapkát is kapnak, illetve engedélyezett számukra a megszokott zöld helyett a fehér póló viselete – írják.

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