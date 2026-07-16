40 ötméteres után dőlt el a magyar–ausztrál női vízilabda-mérkőzés

A hazai sportági szövetség beszámolója szerint miután a rendes játékidő 13-13-mal zárult, hihetetlen ötméterespárbaj következett: ebben 40 lövés után végül a magyarok kerekedtek felül 17-16-ra.

Nagyon tetszett, amit ma láttam a lányoktól, mindent megcsináltak, amit kértünk tőlük, rendben volt a védekezés dinamikája, a taktikai elemek, amiket gyakoroltunk, és az újoncaink is kifejezetten jól teljesítettek

– értékelt Cseh Sándor szövetségi kapitány.

„Végig vezettünk a második negyedtől, aztán a kipontozódások miatt kicsit elfogytunk a végére, ezért ki tudtak egyenlíteni, ettől függetlenül kifejezetten jó mérkőzést játszottunk az ausztrálokkal, akik az elmúlt napokban az amerikaiakkal gyakoroltak, azaz így még értékesebbnek látom ezt a mai eredményt. Az pedig külön öröm, hogy a végén ennyire emlékezetes ötméterescsatát nyertünk meg, így mégiscsak jobb érzés hazamenni a hotelbe” – tette hozzá.

A magyar női csapat szombaton az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Hollandiával, vasárnap pedig a vk-címvédő Egyesült Államokkal találkozik.