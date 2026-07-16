„Fogalma sincs arról, hogy mi történik az országunkban” – keményen nekiment az IHF-elnöknek az Ukrán Kézilabda Szövetség

Az IHF bejelentését ismertetve a TASZSZ kiemelte, hogy a döntést megelőzte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlása, amellyel a NOB a nemzetközi sportszövetségeket a korlátozások feloldására ösztönözte. A következő lépés – írta az orosz állami hírügynökség – az Európai Kézilabda Szövetségé (EHF), amely meghatározza a csapatok jogosultságát a kontinensversenyeken való indulásra.

Az idei női Európa-bajnokságra és a 2027-es férfi világbajnokságra már nem tudnak kvalifikálni, mivel azoknak a selejtezői már lezajlottak.

Ukrajna értetlenül áll a történtek előtt

Az Ukrán Kézilabda Szövetség éles kritikával reagált az IHF döntésére, mondván, az elmúlt öt évben semmilyen tényleges segítséget nem kapott a nemzetközi szövetségtől.

Sem Ön, sem az IHF bármely más képviselője nem látogatott Ukrajnába ez idő alatt. Egyszerűen nincs első kézből származó ismerete, és fogalma sincs arról, hogy mi történik valójában országunkban.

Ilyen nagyságrendű döntéseket, mint amilyen most született, nem szabad meghozni anélkül, hogy kialakítanánk saját véleményünket a valóságról” – írta a szövetség a Hasszan Musztafa elnöknek címzett levelében.

A vezetők azt írták, az ukrán kézilabdázók most a túlélésért, nem pedig a normalizálódásért küzdenek.

„Számos sportlétesítményünket és edzőközpontunkat megsemmisítették vagy megrongálták az orosz támadások. Fiatal játékosaink jelentős része külföldön él, mivel az ország számos részén már nem lehetséges a szervezett edzés és versenyzés. Több ukrán kézilabdázó esett el a frontvonalban” – folytatja a közlemény, amely szerint az kevés, hogy az IHF kifejezte a szolidaritását Ukrajnával, és elítélte a háborút, miközben ukrán szempontból ez nem tükröződik a meghozott döntésben.

Miközben országunk, sportlétesítményeink és sportolóink továbbra is háború célpontjai, az agresszor állam teljes sportreintegrációja összeegyeztethetetlen az IHF által kimondott értékekkel – a tisztelettel, a szolidaritással és a fair play-jel.

Hogyan tovább?

Ezért az ukrán szövetség a következő pontok tisztázását kéri:

Hogyan biztosítják, hogy az orosz és fehérorosz csapatoknak és tisztviselőknek ne legyenek strukturális vagy pénzügyi kapcsolataik országuk állami vagy katonai intézményeivel, különösen az orosz sport és az állami szervek közötti közismerten szoros kapcsolatok fényében?

Hogyan lehet megakadályozni, hogy az ukrán csapatoknak vagy kluboknak közvetlenül az orosz vagy fehérorosz csapatokkal kelljen versenyezniük az IHF versenyein, amíg a háború folytatódik?

Milyen mechanizmusokat biztosít az IHF a döntések gyors visszavonására további eszkaláció vagy új háborús bűncselekmények esetén?

A jelentés kéri, hogy a nemzetközi szövetség vizsgálja felül a 2026. július 3-i és 12-i döntéseit, illetve a többször tett támogatási ígéreteit konkrét, ellenőrizhető intézkedésekkel támassza alá – legyen szó pénzügyi segítségnyújtásról, nemzetközi mérkőzések megrendezésének szervezési támogatásáról vagy külföldön élő fiatal játékosoknak szóló célzott programokról.

Az ukrán szövetség megerősítette, hogy készen áll a konstruktív párbeszédre és a tárgyalásokra az IHF-fel.

2022 óta felfüggesztve

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség 2022-ben függesztette fel határozatlan időre az orosz és fehérorosz válogatottak és klubcsapatok nemzetközi tornákon való részvételét az ukrajnai háború miatt.

Idén márciusban határozott úgy, hogy engedélyezi az utánpótlás-korosztályú csapatok indulását, s most szüntette meg a tilalmakat a felnőtt együttesek esetében.

Az IHF lett a 13. nemzetközi sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehéroroszokat az eseményeire, a csapatsportok közül pedig – a röplabdázók és a vízilabdázók után – a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól.