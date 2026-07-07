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Sport

Vége a NOB-tiltásnak: visszatérhetnek az orosz sportolók a versenyekre

Az orosz csapat a 2016-os riói olimpia megnyitóján.
Cameron Spencer/Getty Images
Az orosz csapat a 2016-os riói olimpia megnyitóján.
24.hu
2026. 07. 07. 17:31
Az orosz csapat a 2016-os riói olimpia megnyitóján.
Cameron Spencer/Getty Images
Az orosz csapat a 2016-os riói olimpia megnyitóján.

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

Az MTI cikke szerint a NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor

még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. Előbbin az oroszok és a fehéroroszok összesen voltak 32-en és öt érmet szereztek, míg 2021-ben, Tokióban csak az oroszok több mint 300-an szerepeltek és 71 dobogós helyet szállítottak.

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– írta Mihail Degtyarev orosz sportminiszter a Telegramon, hozzátéve, hogy Oroszország részt kíván venni a 2028-as olimpia selejtezőin.

A NOB közleménye szerint továbbra is „határozottan elítéli” Oroszország ukrajnai invázióját, de „elismeri, hogy egy sportoló nemzetközi versenyen való részvételét nem szabad korlátozni, ha kormánya háborúban vagy konfliktusban vesz részt”.

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