„Tíz grammal könnyebb vagyok” – elvesztette hüvelykujjának egy darabját a Touron nagyot bukott bringás

A Pinarello Q36,5 csapat ausztrál bringása a bukás ellenére – 32 és fél perces hátránnyal – befejezte az Aurillac és Le Lioran közötti 166,6 kilométeres etapot a franciák nemzeti ünnepén, szerdán viszont már nem állt rajthoz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Harper (@chrisharper94)

„Bármilyen kerékpárversenyből rossz kiszállni, még fájóbb, ha épp a legnagyobbról kell kényszerűségből lemondani” – írta közösségi oldalán a sérült testrészről megosztott kép mellé a 31 éves Harper, aki megköszönte csapata támogatását. Kiemelte: bízik a mielőbbi felépülésben és abban, hogy az idény második felében újra versenyezhet.

Pozitívumként azt tudom megemlíteni, hogy tíz grammal könnyebb vagyok

– fűzte hozzá ironikusan a tavalyi Giro d’Italián szakaszt nyerő Harper, aki 2017-ben és 2020-ban is szerepelt a Tour de Hongrie-n.

Két éve lefejelt egy villanyoszlopot

Nem ez volt Harper első nagyobb esése, aki szinte csodával határos módon úszott meg egy 2024-es balesetet. A két évvel korábbi Alpok-körversenyen (Tour of the Alpes) épp az éllovast üldözte a negyedik szakaszon, amikor 25 kilométerrel a cél előtt nagy sebességnél egy csatornafedél miatt elveszítette az egyensúlyát, nekiment a padkának, bukott, majd a földön csúszva fejjel egy villanyoszlopnak zuhant.

Akkor a sisakjának köszönhetően komolyabb következmények nélkül megúszta, nem veszítette el az eszméletét, beszélt a helyszínre érkező orvosokkal.

A kórházban kiderült, megúszta törések nélkül, azonban közepes agyrázkódást és felszíni horzsolásokat szenvedett.