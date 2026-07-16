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„Tíz grammal könnyebb vagyok” – elvesztette hüvelykujjának egy darabját a Touron nagyot bukott bringás

Australian Chris Harper of Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team pictured in action during stage 3 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 195,9km from Granollers, Spain, to Les Angles, France, Monday 06 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI
POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP
Chris Harper szerdán már nem állt rajthoz
24.hu
2026. 07. 16. 16:12
Australian Chris Harper of Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team pictured in action during stage 3 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 195,9km from Granollers, Spain, to Les Angles, France, Monday 06 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI
POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP
Chris Harper szerdán már nem állt rajthoz
Elvesztette bal hüvelykujja egy darabját Chris Harper, aki kedden lejtmenetben elesett a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.

A Pinarello Q36,5 csapat ausztrál bringása a bukás ellenére – 32 és fél perces hátránnyal – befejezte az Aurillac és Le Lioran közötti 166,6 kilométeres etapot a franciák nemzeti ünnepén, szerdán viszont már nem állt rajthoz.

 

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Une publication partagée par Chris Harper (@chrisharper94)

„Bármilyen kerékpárversenyből rossz kiszállni, még fájóbb, ha épp a legnagyobbról kell kényszerűségből lemondani” – írta közösségi oldalán a sérült testrészről megosztott kép mellé a 31 éves Harper, aki megköszönte csapata támogatását. Kiemelte: bízik a mielőbbi felépülésben és abban, hogy az idény második felében újra versenyezhet.

Pozitívumként azt tudom megemlíteni, hogy tíz grammal könnyebb vagyok

– fűzte hozzá ironikusan a tavalyi Giro d’Italián szakaszt nyerő Harper, aki 2017-ben és 2020-ban is szerepelt a Tour de Hongrie-n.

Két éve lefejelt egy villanyoszlopot

Nem ez volt Harper első nagyobb esése, aki szinte csodával határos módon úszott meg egy 2024-es balesetet. A két évvel korábbi Alpok-körversenyen (Tour of the Alpes) épp az éllovast üldözte a negyedik szakaszon, amikor 25 kilométerrel a cél előtt nagy sebességnél egy csatornafedél miatt elveszítette az egyensúlyát, nekiment a padkának, bukott, majd a földön csúszva fejjel egy villanyoszlopnak zuhant.

Akkor a sisakjának köszönhetően komolyabb következmények nélkül megúszta, nem veszítette el az eszméletét, beszélt a helyszínre érkező orvosokkal.

A kórházban kiderült, megúszta törések nélkül, azonban közepes agyrázkódást és felszíni horzsolásokat szenvedett.

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