Könnyes szemmel küldött puszit az égbe Wimbledon 21 éves bajnoka

A mérkőzésen a tapasztalatlanabb Noskova nyugodott meg hamarabb, elemi erejű tenyeresekkel mozgatta riválisát, így 4:1-re elhúzott. A következő brék Muchova szettjébe került, aki 2:5-nél nem tudta hozni a szerváját, ellenfele pedig az ötödik játszmalabdáját már kihasználta.

A folytatásban Noskova 1:1-nél három bréklabdát is hárított, aztán 3:2-nél ismét ő került lépéselőnybe, nemsokára pedig megint 5:2 állt az eredményjelzőn. Ekkor Muchova adogatóként egy tízperces gémben kivédett három meccslabdát, majd a következő játékban fogadóként is egyet, azaz Noskova nem tudta kiszerválni a mérkőzést.

Mindketten rendkívül feszültek voltak, a sok rontásból Muchova jött ki jobban, aki öt meccslabda hárítása után egyenlített (5:5). Ahogy az a teniszben lenni szokott, a sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, és az idősebbik cseh sorozatban öt gémet hozva játszmákban is utolérte ellenfelét.

Noskova zavarában a fülét befogva vonult a székéhez pihenőre, majd kiment az öltözőbe is.

Noha úgy tűnt, hogy Noskova komoly hullámvölgybe került, az utolsó felvonásban mégis ő lépett el 3:0-ra bátran kezdeményezve. A vsetini teniszező harmadszor is eljutott 5:2-ig, ám ekkor már nem remegett meg, 2 óra 37 perc után boldogan terült el a gyepen.

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Elhunyt édesanyjának is megköszönte

„Szeretném megköszönni apukámnak, hogy eljött meglátogatni. Köszönöm a támogatóknak, a szponzoroknak, a szurkolóknak, Agáta barátnőmnek. Köszönöm az edzőnek is. Nem mindig könnyű velem, de hat éve vagyunk együtt, és jól teljesítünk” – nyilatkozta a mérkőzést követően a teniszlegendák sorába 21 évesen belépő Noskova.

Aztán egy pillanatra szünetet tart.

Szeretnék még egy embernek köszönetet mondani. Az édesanyámnak. Nélküle biztosan nem lennék itt, nagyon köszönöm

– mondta, és könnyes szemmel egy puszit küldött az égbe a két évvel ezelőtt súlyos betegségben meghalt mamájának.

Muchová is elérzékenyült

Muchova szintén könnyekben tört ki, amikor megköszönte szeretteinek a támogatást.

Természetesen csalódott vagyok, de amikor a páholyba nézek…

– mondta, és kénytelen volt megállni, hogy visszafojtsa a könnyeit.

„Látom a családomat és a barátaimat: köszönöm, hogy eljöttetek. Tovább fogok küzdeni. Remélem, lesz esélyem újra döntőbe jutni, és majd meg tudom csinálni.”