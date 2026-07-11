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Sport

Könnyes szemmel küldött puszit az égbe Wimbledon 21 éves bajnoka

Czech Republic's Linda Noskova celebrates winning against Czech Republic's Karolina Muchova during their women's singles final tennis match on the thirteenth day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Linda Noskova belépett a wimbledoni legendák közé
24.hu
2026. 07. 11. 21:56
Czech Republic's Linda Noskova celebrates winning against Czech Republic's Karolina Muchova during their women's singles final tennis match on the thirteenth day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Linda Noskova belépett a wimbledoni legendák közé
A cseh Linda Noskova nyerte meg a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben 6:2, 5:7, 6:3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát.

A mérkőzésen a tapasztalatlanabb Noskova nyugodott meg hamarabb, elemi erejű tenyeresekkel mozgatta riválisát, így 4:1-re elhúzott. A következő brék Muchova szettjébe került, aki 2:5-nél nem tudta hozni a szerváját, ellenfele pedig az ötödik játszmalabdáját már kihasználta.

A folytatásban Noskova 1:1-nél három bréklabdát is hárított, aztán 3:2-nél ismét ő került lépéselőnybe, nemsokára pedig megint 5:2 állt az eredményjelzőn. Ekkor Muchova adogatóként egy tízperces gémben kivédett három meccslabdát, majd a következő játékban fogadóként is egyet, azaz Noskova nem tudta kiszerválni a mérkőzést.

Mindketten rendkívül feszültek voltak, a sok rontásból Muchova jött ki jobban, aki öt meccslabda hárítása után egyenlített (5:5). Ahogy az a teniszben lenni szokott, a sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, és az idősebbik cseh sorozatban öt gémet hozva játszmákban is utolérte ellenfelét.

Noskova zavarában a fülét befogva vonult a székéhez pihenőre, majd kiment az öltözőbe is.

Noha úgy tűnt, hogy Noskova komoly hullámvölgybe került, az utolsó felvonásban mégis ő lépett el 3:0-ra bátran kezdeményezve. A vsetini teniszező harmadszor is eljutott 5:2-ig, ám ekkor már nem remegett meg, 2 óra 37 perc után boldogan terült el a gyepen.

Linda Nosková of Czech Republic hits a ball during the ladies’ singles final match against Karolína Muchová of Czech Republic on day thirteenth of the 2026 Wimbledon Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, United Kingdom on July 11, 2026. ( The Yomiuri Shimbun )
Czech Republic's Linda Noskova celebrates winning against Czech Republic's Karolina Muchova during their women's singles final tennis match on the thirteenth day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2026.
Linda Nosková of Czech Republic reacts after winning the ladies’ singles final match against Karolína Muchová of Czech Republic on day thirteenth of the 2026 Wimbledon Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, United Kingdom on July 11, 2026. 21-year-old Noskova won the match to claim her first Wimbledon Championship. ( The Yomiuri Shimbun )
Czech Republic's Linda Noskova poses with the winner's trophy, the Venus Rosewater Dish, after winning against Czech Republic's Karolina Muchova during their women's singles final tennis match on the thirteenth day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2026.
Czech Republic's Linda Noskova (L) poses with the winner's trophy, the Venus Rosewater Dish, after winning against Czech Republic's Karolina Muchova during their women's singles final tennis match on the thirteenth day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 11, 2026.
7 fotó

Elhunyt édesanyjának is megköszönte

„Szeretném megköszönni apukámnak, hogy eljött meglátogatni. Köszönöm a támogatóknak, a szponzoroknak, a szurkolóknak, Agáta barátnőmnek. Köszönöm az edzőnek is. Nem mindig könnyű velem, de hat éve vagyunk együtt, és jól teljesítünk” – nyilatkozta a mérkőzést követően a teniszlegendák sorába 21 évesen belépő Noskova.

Aztán egy pillanatra szünetet tart.

Szeretnék még egy embernek köszönetet mondani. Az édesanyámnak. Nélküle biztosan nem lennék itt, nagyon köszönöm

– mondta, és könnyes szemmel egy puszit küldött az égbe a két évvel ezelőtt súlyos betegségben meghalt mamájának.

Muchová is elérzékenyült

Muchova szintén könnyekben tört ki, amikor megköszönte szeretteinek a támogatást.

Természetesen csalódott vagyok, de amikor a páholyba nézek…

– mondta, és kénytelen volt megállni, hogy visszafojtsa a könnyeit.

„Látom a családomat és a barátaimat: köszönöm, hogy eljöttetek. Tovább fogok küzdeni. Remélem, lesz esélyem újra döntőbe jutni, és majd meg tudom csinálni.”

Tenisz, Wimbledon, női egyes, döntő

Linda Noskova (cseh, 9.) – Karolina Muchova (cseh, 10.) 6:2, 5:7, 6:3

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