Nem vállalja az NB I/B-ben való indulást a Carbonex-Komló kézilabdacsapata, amely így majd a harmadosztályban szerepel a 2026–27-es szezonban – ha minden jól megy. A klub 12 éven át szerepelt az élvonalban, és csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy kiesik az NB I-ből.

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A Magyar Kézilabda Szövetség pénteken hozta nyilvánosságra az elsőfokú licencdöntéseit, ezek alapján a komlóiak megkapták ugyan az NB I.-hez szükséges engedélyt is, de a bajnoki helyezésük alapján a másodosztályban szerepelhetnének. Ezt követte a klub bejelentése, amely szerint

A Komló Sport Kft. jelenlegi vezetőségének nehéz, felelősségteljes döntést kellett meghoznia a jövőbeli, stabil működés érdekében. Számunkra mindig is a helyi sportélet és a kézilabda hagyományainak megőrzése volt és marad is az elsődleges cél.

Ezeket a döntéseket hozta meg a vezetőség:

Visszalépés az NB I/B-től: „A jelenlegi vezetőségen kívül álló okok miatt felnőtt kézilabdacsapatunk sajnos nem tudja vállalni a másodosztályú (NB I/B) bajnokságban való indulást és az ezzel járó küzdelmeket a soron következő szezonban.”

És átszervezik az utánpótlást is: „A fiatal tehetségeink jövője és zavartalan fejlődése mindennél fontosabb. Ennek biztosítása érdekében a teljes utánpótlás-bázisunk átkerül a KBSK kötelékébe, így a gyerekek magas szintű sportolási lehetősége a továbbiakban is adott.”

A közlemény azzal folytatódik, hogy a háttérben nagy erőkkel dolgoznak, hogy a harmadosztályban el tudjon indulni a felnőttcsapat, és hogy az utánpótlás stabil maradjon, csak már a Komlói Bányász SK-nál.

Köszönjük a szurkolóknak és a támogatóknak, hogy kitartanak a csapat mellett. A komlói kézilabdát közösen tartjuk életben

– áll még a közleményben.