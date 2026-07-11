Nem vállalja az NB I/B-ben való indulást a Carbonex-Komló kézilabdacsapata, amely így majd a harmadosztályban szerepel a 2026–27-es szezonban – ha minden jól megy. A klub 12 éven át szerepelt az élvonalban, és csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy kiesik az NB I-ből.
A Magyar Kézilabda Szövetség pénteken hozta nyilvánosságra az elsőfokú licencdöntéseit, ezek alapján a komlóiak megkapták ugyan az NB I.-hez szükséges engedélyt is, de a bajnoki helyezésük alapján a másodosztályban szerepelhetnének. Ezt követte a klub bejelentése, amely szerint
A Komló Sport Kft. jelenlegi vezetőségének nehéz, felelősségteljes döntést kellett meghoznia a jövőbeli, stabil működés érdekében. Számunkra mindig is a helyi sportélet és a kézilabda hagyományainak megőrzése volt és marad is az elsődleges cél.
Ezeket a döntéseket hozta meg a vezetőség:
- Visszalépés az NB I/B-től: „A jelenlegi vezetőségen kívül álló okok miatt felnőtt kézilabdacsapatunk sajnos nem tudja vállalni a másodosztályú (NB I/B) bajnokságban való indulást és az ezzel járó küzdelmeket a soron következő szezonban.”
- És átszervezik az utánpótlást is: „A fiatal tehetségeink jövője és zavartalan fejlődése mindennél fontosabb. Ennek biztosítása érdekében a teljes utánpótlás-bázisunk átkerül a KBSK kötelékébe, így a gyerekek magas szintű sportolási lehetősége a továbbiakban is adott.”
A közlemény azzal folytatódik, hogy a háttérben nagy erőkkel dolgoznak, hogy a harmadosztályban el tudjon indulni a felnőttcsapat, és hogy az utánpótlás stabil maradjon, csak már a Komlói Bányász SK-nál.
Köszönjük a szurkolóknak és a támogatóknak, hogy kitartanak a csapat mellett. A komlói kézilabdát közösen tartjuk életben
– áll még a közleményben.