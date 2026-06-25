Ferenczi István második lett a Himalájában rendezett ultraversenyen

Ferenczi István, az NB I-be jutott Vasas labdarúgócsapatának erőnléti edzője Blaskó Mihállyal közösen óriási sportsikert ért el, ugyanis a második helyen végeztek a Himalájában rendezett 217 kilométeres ultraversenyen, a The Hell Race-en, vette észre a csakfoci.hu.

A versenyzőknek a távot 2500 és 5000 méter közötti magasságban kellett teljesíteniük, miközben közel 8000 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük. A szintidő 45 óra volt,

Ferenczi és Blaskó 42 óra után ért célba.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A kilencszeres magyar válogatott, 48 éves Ferenczi Istvánnak nem ez az első extrém teljesítménye az évek során. 2021-ben például bőven a szintidőn belül futotta le az Ultrabalatont, majd bő 95 óra alatt teljesítette az Athén–Spárta–Athén ultrafutó versenyt.