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Sport

Ferenczi István második lett a Himalájában rendezett ultraversenyen

24.hu
2026. 06. 25. 13:11

Ferenczi István, az NB I-be jutott Vasas labdarúgócsapatának erőnléti edzője Blaskó Mihállyal közösen óriási sportsikert ért el, ugyanis a második helyen végeztek a Himalájában rendezett 217 kilométeres ultraversenyen, a The Hell Race-en, vette észre a csakfoci.hu.

A versenyzőknek a távot 2500 és 5000 méter közötti magasságban kellett teljesíteniük, miközben közel 8000 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük. A szintidő 45 óra volt,

Ferenczi és Blaskó 42 óra után ért célba. 

A kilencszeres magyar válogatott, 48 éves Ferenczi Istvánnak nem ez az első extrém teljesítménye az évek során. 2021-ben például bőven a szintidőn belül futotta le az Ultrabalatont, majd bő 95 óra alatt teljesítette az Athén–Spárta–Athén ultrafutó versenyt.

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A teljesítés volt a célja, végül a harmadik lett az Egyesült Államokat átszelő kerékpárversenyen.
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