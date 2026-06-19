A Magyar Olimpiai Bizottság tagjává választották Szilágyi Liliána apját

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagja lett Szilágyi Zoltán, akit a lánya, Szilágyi Liliána lelki, fizikai és szexuális bántalmazással vádolt meg. Májusban volt az a közgyűlés, amelyen Gyulay Zsolt MOB-elnök köszöntötte a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság képviseletében taggá választott Szilágyit, azonban most csütörtökön kapott figyelmet a hír, miután Mérő Vera a Facebook-oldalán megosztotta azt.

Az Európai-bajnoki ezüstérmes Szilágyi Liliána 2021 decemberében vádolta meg édesapját egy nyilvános posztban, amiben azt írta:

Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve. Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet és figyelem megvonásról, avagy szexuális visszaélésről

– állt a bejegyzésben.

Szilágyi Zoltán tagadta a vádakat, és egy válaszlevélben pedig azt írta lányának, hogy a Szilágyi helyett használja édesanyja családnevét. „Nem hiszem, hogy akár a Te, akár az én vonatkozásomban a továbbiakban bármilyen okból is indokolt lenne, hogy te Szilágyi Liliánának nevezd magad” – írta.

Bár nem történt feljelentés az ügyben, a Fővárosi Törvényszék eljárást kezdeményezett, a rendőrség pedig kapcsolati erőszak gyanújával nyomozást indított, ami elévülés miatt lezárult. Szilágyi Zoltán két pert is indított a lánya ellen: egyet becsületsértés, egyet pedig becsületsértés és kegyeletsértés miatt. Előbbiben megszüntető végzés született, a második esetben Szilágyi Zoltán ejtette a vádat.

Az ügyben a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) is vizsgálatot indított, amelyben megállapították, hogy Szilágyi Liliána igazat mondott, Szilágyi Zoltánt pedig nem kívánatos személlyé nyilvánították a MÚSZ rendezvényein és versenyein.