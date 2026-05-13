sportkézilabdapásztor noémimosonmagyaróvár
Sport

Az NB I-en belül vált klubot az Európa-bajnoki bronzérmes kézis

Pásztor Noémi, a párizsi olimpiára készülő női kézilabda-válogatott játékosa a csapat edzésén.
Kovács Tamás / MTI
24.hu
2026. 05. 13. 11:46
Pásztor Noémi, a párizsi olimpiára készülő női kézilabda-válogatott játékosa a csapat edzésén.
Kovács Tamás / MTI

Pásztor Noémi visszatér a Mosonmagyaróvári KC női kézilabdacsapatához. A magyar válogatottal Európa-bajnoki bronzérmet nyert beálló a mostani idényben a Szombathelyi KKA-ban játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette az együttest.

„Mosonmagyaróváron kézilabdázni számomra sokkal több volt, mint egy állomás a pályafutásomban. Nagyon szerettem itt lenni, illetve a várost, a klubot és különösen a szurkolókat, akik mindig rengeteg energiát és pozitivitást adtak nekem. Olyan közeg vett körül, ahol valóban otthon éreztem magam, és sok szép emlék köt ide.

Hatalmas öröm számomra, hogy a következő szezontól visszatérhetek, szinte a második otthonomba térek haza

– nyilatkozta a klubhonlapon a 27 éves kézilabdázó, aki a 2024-2025-ös szezonban a román CSM Bucuresti légiósa volt.

Pásztor tagja volt a tavalyelőtt Eb-harmadik magyar válogatottnak, az MKC-hoz most egy plusz két évre írt alá.

Kapcsolódó
Bodó Richárd interjú Pick Szeged Mol Tatabánya magyar kézilabda válogatott
Bodó Richárd: Ha lenne olyan pirula, amivel örökké lehetne kézilabdázni, gondolkodás nélkül bevenném
Bodó Richárd decemberben tudta meg, hogy Szegeden a jövő szezontól nem számítanak rá, így az átlövő tíz év után visszatér Tatabányára. Bodó elismeri, nem így tervezte a szegedi búcsút, de a várost imádja, és sokat jelent neki a szurkolók szeretete. Interjú.

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Magyar megnevezte, hol lesz a miniszterelnöki székhelye
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik