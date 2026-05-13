Az NB I-en belül vált klubot az Európa-bajnoki bronzérmes kézis

Pásztor Noémi visszatér a Mosonmagyaróvári KC női kézilabdacsapatához. A magyar válogatottal Európa-bajnoki bronzérmet nyert beálló a mostani idényben a Szombathelyi KKA-ban játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette az együttest.

„Mosonmagyaróváron kézilabdázni számomra sokkal több volt, mint egy állomás a pályafutásomban. Nagyon szerettem itt lenni, illetve a várost, a klubot és különösen a szurkolókat, akik mindig rengeteg energiát és pozitivitást adtak nekem. Olyan közeg vett körül, ahol valóban otthon éreztem magam, és sok szép emlék köt ide.

Hatalmas öröm számomra, hogy a következő szezontól visszatérhetek, szinte a második otthonomba térek haza

– nyilatkozta a klubhonlapon a 27 éves kézilabdázó, aki a 2024-2025-ös szezonban a román CSM Bucuresti légiósa volt.

Pásztor tagja volt a tavalyelőtt Eb-harmadik magyar válogatottnak, az MKC-hoz most egy plusz két évre írt alá.