Elképzelhető, hogy Anthony Joshua véget vetett Jake Paul bokszolói karrierjének

Anthony Joshua és Jake Paul.
Leonardo Fernandez/Getty Images
24.hu
2026. 05. 12. 15:56
Jake Paul arról beszélt egy podcastban, hogy úgy tropára ment az állkapcsa az Anthony Joshua elleni meccsben, hogy talán nem is lép többé ringbe inkább.

A YouTuberből lett bokszoló két vereséget szenvedett 14 meccse során, a másodikat decemberben Joshua ellen. A profi ökölvívó meg is mutatta mit tud, úgy kiütötte ellenfelét a hatodik menetben, hogy eltört tőle Paul állkapcsa. Azóta szépen gyógyult a sérülés, de továbbra is nagy kérdőjel, hogy lesz-e folytatás.

„Meglátjuk, mit mondanak az orvosok, akkor látni fogom, milyen lehetőségeim vannak, vagy hogy egyáltalán engednek-e még bunyózni. Benne van a pakliban, hogy többé már nem állhatok ringbe. Az állkapcsom sokkal jobban van már, de jóváhagyás nélkül nem lehet bokszolni” – mondta a 29 éves celeb a The Ariel Helwani Show-ban.

Ez csak attól függ, hogyan gyógyul a csont. Ráadásul hátul hiányzik egy fogam is. Nagyon valószínű, hogy valamilyen fogimplantátumra lesz szükségem. Nem tudom, mennyivel fog ez meghosszabbítani a kezelést, de meg kell várnunk, és ki kell találnunk, mi a legokosabb megoldás számomra.

Jake Paul 2020-ben kezdett bokszolni, 14 meccséből 12-szer győzött, Tommy Fury mellett csak Joshuától kapott ki.

