Egy hétig csak pépeset ehet a Joshua által kiütött Paul

Túl van a műtéten Jake Paul, akinek két helyen eltört az állkapcsa az Anthony Joshua elleni profi bokszmeccsen.

A korábbi youtuber hiába fogadkozott, a nála 12 kilóval nehezebb, egykori nehézsúlyú világbajnok Joshua nem volt vele kíméletes a ringben, és a hatodik felvonásban egy kőkemény ütéssel lezárta a nyolcmenetesre tervezett meccset.

This photo of Anthony Joshua’s KO of Jake Paul 🤯 pic.twitter.com/MtTxuCRuk0 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 20, 2025

Pault a meccs után kórházba vitték, és meg is műtötték, több fogát is kihúzták, a törött állkapcsát pedig mindkét oldalon egy-egy platinalemezzel rögzítették. Paul azt írta a műtétről szóló bejegyzésében, egy hétig maximum pépeset ehet.

Joshuának 33. profi meccsén ez volt a 29 győzelme, míg Paul 12 sikere mellé a második vereségét gyűjtötte be. A 28 éves Paul a meccs után azt nyilatkozta, a jövőben inkább a saját súlycsoportjában, cirkálósúlyban küzd majd, de előtte tart egy pihenőt.