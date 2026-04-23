Bondár Anna hatalmas skalpot szerzett a madridi tenisztornán

2026. 04. 23. 13:20
Bondár Anna két játszmában legyőzte a világranglistán hetedik Jelina Szvitolinát a madridi salakpályás tenisztorna 8,2 milló dollár összdíjazású női versenyében.

A világranglistán 63. Bondár a meccs ötödik játékában öt bréklabdát hárítva hozta az adogatását, majd 4:3-as vezetésénél elvette ellenfele szervagémjét, és 6:3-mal elvitte az első játszmát.

A második játszmában a magyar teniszező 1:1-nél brékelte Szvitolinát, és ezt az előnyt meg is tartotta, majd első meccslabdáját értékesítve lezárta a két perc híján másfél órás találkozót.

A 28 éves Bondár pályafutása során először győzött le top 10-es játékost. Magyar női teniszező ilyen bravúrt legutóbb 2018-ban vitt véghez, akkor Babos Tímea nyert Coco Vandeweghe ellen.

Bondár következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü (31.) vagy a cseh Laura Samson (171.) lesz a madridi mesterversenyen.

Eredmények, nők:

egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):
Bondár Anna – Jelina Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 6:4

 

páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Alexandra Eala, Zeynep Sonmez (Fülöp-szigeteki, török) – Stollár Fanny, Hao-Ching Chan (magyar, tajvani) 6:2, 6:2

