Bondár Anna hatalmas skalpot szerzett a madridi tenisztornán

A világranglistán 63. Bondár a meccs ötödik játékában öt bréklabdát hárítva hozta az adogatását, majd 4:3-as vezetésénél elvette ellenfele szervagémjét, és 6:3-mal elvitte az első játszmát.
A második játszmában a magyar teniszező 1:1-nél brékelte Szvitolinát, és ezt az előnyt meg is tartotta, majd első meccslabdáját értékesítve lezárta a két perc híján másfél órás találkozót.
A 28 éves Bondár pályafutása során először győzött le top 10-es játékost. Magyar női teniszező ilyen bravúrt legutóbb 2018-ban vitt véghez, akkor Babos Tímea nyert Coco Vandeweghe ellen.
Bondár következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü (31.) vagy a cseh Laura Samson (171.) lesz a madridi mesterversenyen.
Eredmények, nők:
egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):
Bondár Anna – Jelina Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 6:4
páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Alexandra Eala, Zeynep Sonmez (Fülöp-szigeteki, török) – Stollár Fanny, Hao-Ching Chan (magyar, tajvani) 6:2, 6:2