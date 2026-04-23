Bondár Anna hatalmas skalpot szerzett a madridi tenisztornán

A világranglistán 63. Bondár a meccs ötödik játékában öt bréklabdát hárítva hozta az adogatását, majd 4:3-as vezetésénél elvette ellenfele szervagémjét, és 6:3-mal elvitte az első játszmát.

A második játszmában a magyar teniszező 1:1-nél brékelte Szvitolinát, és ezt az előnyt meg is tartotta, majd első meccslabdáját értékesítve lezárta a két perc híján másfél órás találkozót.

First Top 10 win! 🤩 A dazzling display from Anna Bondar to move past No.7 seed Svitolina!#MMOPEN pic.twitter.com/cfIroDnKXc — wta (@WTA) April 23, 2026

A 28 éves Bondár pályafutása során először győzött le top 10-es játékost. Magyar női teniszező ilyen bravúrt legutóbb 2018-ban vitt véghez, akkor Babos Tímea nyert Coco Vandeweghe ellen.

Bondár következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü (31.) vagy a cseh Laura Samson (171.) lesz a madridi mesterversenyen.