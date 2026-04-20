Mégis indulhat a doppingvétségen kapott bringás csapata a Tour de Hongrie-n

Pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank–CSB–Telecom Fort 19 éves kerékpárosának. A sportoló azt mondta, nem tudja megmagyarázni ezt az eredményt, mert nem követett el semmilyen szabálytalanságot, ugyanakkor csapatát azonnali hatállyal kizárták a Tour de Hongrie indulói közül az esetet követően.

Eisenkrammer Károly főszervező azzal indokolt, hogy a TdH a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, mert a sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb. Ennek ellenére a Tour de Hongrie hétfői sajtóközeménye szerint mégis indulhat a versenyen a csapat.

„Eisenkrammer Károly április 17-én a dopping iránt tanúsított zéró tolerancia jegyében közleményben jelentette be, hogy doppingvétség eredményeképp a csapatot kizárják a Tour de Hongrie-ról. A Tour de Hongrie szervezőcsapata ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is.

A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a Magyar Körön

A 47. Tour de Hongrie-t május 13. és 17. között rendezik meg 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével.