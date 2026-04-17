„Nem tudom megmagyarázni ezt az eredményt" – megszólalt a magyar bringás, akinek pozitív lett a doppingtesztje

Makrai Bálint doppingeset nyilatkozat
Youtube/Eurosport Magyarország
2026. 04. 17. 14:58
Megszólalt Makrai Bálint, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort kerékpárosa, akinek pozitív lett a doppingtesztje.

Nem tudom megmagyarázni ezt az eredményt, mert nem követtem el semmilyen szabálytalanságot. Az egyik feltehető ok az étel szennyeződése, ezért elvégeztetjük a termékek és élelmiszerek elemzését.

Szeretném mentesíteni a csapatot minden felelősség alól, mivel ők is belső kampányt folytatnak az etikus sport érdekében. Egyelőre várjuk a B minta elemzését” – nyilatkozta Makrai Bálint csapata oldalán, amit az M4 Sport szúrt ki.

A vérvizsgálat nem mutatott eltérést

A 19 éves kerékpáros egy versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn, és a pozitív doppingteszt miatt csapatának visszavonták a Tour de Hongrie-ra szóló meghívóját. A közlemény kiemeli, hogy a rendellenesség a vizeletvizsgálatot érinti, míg a vérvizsgálatok nem mutattak ki semmilyen eltérést.

Makrai hangsúlyozta, teljes mértékben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és független vizsgálatot indított a helyzet tisztázása érdekében.

