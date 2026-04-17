19 éves bringás bukott meg a doppingteszten Mészáros Lőrinc csapatánál

A hazai szövetség (MKSZ) pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.

Az MKSZ kiemeli, hogy a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, és elkötelezett a tiszta sportág képviselete mellett.

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható a közleményben.

Makrai egy januári videóban még az idei terveiről mesélt az Eurosportnak:

Kérheti a B minta vizsgálatát

A szervezet megjegyzi, hogy a doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog a B minta vizsgálatának kérésére. Az MKSZ tiszteletben tartja a jogi eljárásrendet, ezért a vizsgálat jogerős lezárultáig és a hivatalos határozat megszületéséig az üggyel kapcsolatban további nyilatkozatot nem kíván tenni.