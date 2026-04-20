Félelmetes: Törőcsik Zsófia 105 méterrel világcsúcsot ért el szabadtüdős merülésben

A Világjátékok-győztes Törőcsik Zsófia már a felkészülés során jelezte: kiváló állapotban érkezett a szezonra, és a mélységi számokban is egyre közelebb kerül a sportág határaihoz. A verseny előtti edzéseken 107 métert is elért, ami egyértelművé tette, hogy a rekorddöntés reális cél lehet – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a magyar búvár sajtócsapata, amely jelezte, Törőcsik Zsófia előtt újabb célok nyílnak meg: a bifin (kétuszonyos) kategóriában is világrekord-közeli eredményeket várnak tőle.

Ha ez sikerül, a 37 éves magyar versenyző egyedülálló módon több szakágban is a sportág csúcsára érhet.

A semmiből a csúcsra

Bacskó László, a nOxygen Apnea Club elnöke szerint az elmúlt években valódi áttörés történt:

A magyar freediving gyakorlatilag a semmiből épült fel néhány év alatt. Ma ott tartunk, hogy a világ élvonalában versenyzünk, és olyan eredményeket érünk el, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartottak. Törőcsik Zsófia teljesítménye ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb állomása

– mondta.

A szakember kiemelte, a sportágban más nemzetek évtizedek óta építkeznek, míg Magyarországon mindez alig öt év alatt történt meg. Ebben kulcsszerepet játszik a nOxygen Apnea Club, amely mára nemzetközileg is ismert branddé vált.

Törőcsik Zsófia tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve 300 métert a víz alatt.

Május végén és június elején Budapesten rendezik meg a medencés búvár-világbajnokságot.