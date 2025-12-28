Törőcsik Zsófia: Döntened kell, elájulsz, vagy időben visszafordulsz

Miközben itthon alig ismert sportág a freediving, valójában szinte minden magyar gyerek kipróbálja, amikor a fürdőkádban azt gyakorolja, hogy egy mély levegővétel után meddig bírja ki a víz alatt.

Olyannyira igaz ez, hogy van egy úgynevezett static apnea szakága is a freedivingnak, amikor veszel egy mély levegőt, a fejedet arccal lefelé beteszed a vízbe és addig tartod így magad ernyedt mozdulatlanságban, amíg bírod.

A mélységi versenyekre felkészítő horvát edzőm, Vitomir Maricic augusztusban 29 perc 3 másodpercen keresztül feküdt mozdulatlanul arccal a vízben – ez most a világcsúcs abban a static kategóriában, amelyben a merülés előtt egy palackból tiszta oxigént szívhatsz be.

Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta, tiszta oxigén lélegzése után történő levegővisszatartás nem része a sportszerűen űzött freedivingnak. Egyébként Vitomir extra oxigén nélkül is a világelitben van. A jelenlegi világcsúcstartó, a svéd David Spreitz Elings 10 perc 27 másodpercig bírta.

És hol vannak a gyöngyhalászok, akik évszázadok óta úsznak le-fel szabad tüdővel a tengerfenékre, ahol aztán hosszas kutakodás után hozzák fel a kagylókat? Nem indulnak freediving-versenyeken?

Nem nagyon tudok róla, hogy lenne gyöngyhalász freediver, de abszolút nem hülyeség a felvetés, hiszen ők generációk óta csinálják már ezt a mesterséget, és esetükben van bizonyíték genetikai és fiziológiai adaptációra is. Előfordulhat, hogy bajnokai lehetnének a sportágnak, miközben meglehet, nem is hallottak még róla.

Ahogy rólad sem nagyon hallott senki, mígnem idén augusztusban a kínai Csengtuban meg nem nyerted a Világjátékok medencés szabadtüdős búvárúszás monofin kategóriáját (DYN). Egyetlen levegővétel után hatszor úsztad át az 50 méteres medencét víz alatt. Ez kereken 300 méter, ami bődületes világcsúcs. Mikor hallottál először erről a sportról?

Pár éve Máltán nyaraltunk. Gyerekkorom óta imádom a vizet, triatlonoztam is huszonéves koromig, így aztán nem volt bennem félsz, amikor elmentünk sznorkelezni. Csak úgy, búvárszemüvegben lebegtem a felszínen, amikor úgy döntöttem, megpróbálok leúszni a fenéken lévő hajóroncshoz súly és minden egyéb eszköz nélkül. Az viszont csak ezután derült ki, hogy az tizenhat méter mélyen volt. Megérintettem a hajó oldalát, össze is pillantottam egy palackos búvárral, majd visszaúsztam. Eztán az instruktorunk a hajón ijedt tisztelettel a szemében azt javasolta, hogy próbálkozzak meg a freedivinggal, mert tulajdonképpen most éppen azt csináltam. Azt sem tudtam, miről beszél. Ma már értem a riadalmát.

A kínai világjátékokon az uszony nélküli számban 212,5 méterrel ezüstérmes lettél. Ez az a versenyszám, amit megint csak bárki kipróbálhat, sőt, sokan meg is teszik, amikor az úszómedence szélén vesznek egy mély levegőt, elrúgják magukat a faltól, és víz alatt addig tempóznak, amíg bírják, aztán lemérik, hány méterre jutottak. Hogyan készülsz a versenyre?