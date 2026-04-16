Milák megvillant, nagy hajrával nyert aranyat az ob-n

Az MTI beszámolója szerint a nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit,

végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal nyert.

Ugyanebben a számban a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka óriási csatát vívott egymással, és holtversenyben csaptak be a első helyen.

Az egyik legjobban várt versenyt nyerte meg Milák

Férfi 100 méter gyorson az olimpiai negyedik Németh Nándor és Milák Kristóf párharcát várták a nézők, a két kiválóság nem is okozott csalódást, végül a kétszeres ötkarikás pillangókirály jobb benyúlásának köszönhetően nyert, és sorozatban hatodszor győzött ebben a számban.

„Az út elején járunk még, de taktikusan felépítettük, hogy mit akarunk csinálni, és Kristóf meg is csinálta. Jelen pillanatban nem rossz ez az idő, de azért bele tudnék kötni néhány dologba. Érdekel minket a szám, ezért tovább kell fejlesztenünk ezt az úszást. Kristóf még nem mindegyik számra van kész lelkileg, építkezünk, és a legjobb edzés a verseny” – mondta Milák Kristóf teljesítményéről edzője, Szabó Álmos, míg riválisa, Németh Nándor úgy fogalmazott: „vissza fogjuk kapni a régi Milák Kristófot, ez csak rajta múlik”.

800-on is nagy hajrá döntött

A sztárfutamban, 800 méter gyorson csapott össze egymással a rövidpályán világ- és Európa-bajnok Sárkány Zalán, a valamint a nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmese, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. Párizs aranyérmese az utolsó fordulóból egy testhossznyi előnnyel indult neki a végén, Betlehem azonban hatalmas hajrát vágott ki és benyúlással, egyetlen századdal megelőzte őt. Sárkány a harmadik helyen végzett.

Jackl Vivien Eb-szintet úszott

Az ob második napján megszületett az első Európa-bajnoki szint:

a 17 éves Jackl Vivien 1500 méter gyorson 16:12.16 perces eredménnyel teljesítette a leghosszabb medencés távot, ezzel a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott kvalifikációs idő (16:17.31) alá került.

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik.