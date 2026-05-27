Közélet

Gulyás Gergely: A vita tárgya a miniszterelnökkel 2006 ősze volt

Rugli Tamás
2026. 05. 27. 12:01
Miután Magyar Péter leírta, miről beszélt Gulyásnak, amikor az ülés közepén odament hozzá, a Fidesz politikusa is elmondta saját álláspontját a dologgal kapcsolatban.

Újabb üzenetváltás történt Gulyás Gergely és Magyar Péter között a Facebookon: mindennek előzménye, hogy kedden a Parlamentben az ülés közepén a miniszterelnök odament a Fidesz frakcióvezetőjéhez, és anélkül, hogy más hallhatta volna, mondott neki valamit.

Magyar később megosztotta gondolatait a jelenetről a saját szemszögéből: Gulyás felszólalására szeretett volna válaszolni, amelyben a fideszes képviselő a Belügyminisztérium államtitkárának, Tóth Gábornak BRFK akkori bűnügyi helyetteseként való szerepét pedzegette a 2006-os rendőri túlkapásokban. Mivel a házelnöktől nem kapott szót, ezért inkább odament Gulyáshoz, és elmondta neki, hogy

  • Tóthot semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban,
  • 2007-ben a Fidesz is megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak,
  • továbbá, hogy annak idején Gulyás is dicsérte az újonnan kinevezett államtitkárt, amire Magyarnak állítása szerint bizonyítéka is van.

Gulyás Gergely a következőképp reagált Magyar azon kijelentésére, hogy a Fidesz politikusának kritikája alaptalan, mert korábban megvédte Tóth Gábort:

„A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg. Amire Magyar Péter utal, az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány” – jegyezte meg Gulyás, aki szerint ő csupán annyit állított a felszólalásában, hogy Tóth Gábor Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt 2006 őszén.

Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre

– tette még hozzá még Gulyás, aki a posztját azzal zárta, hogy a közte és Magyar Péter között kialakult tegnapi vita nem is erről szólt, hanem 2006 őszéről.

