Az egészséget súlyosan veszélyeztető, munkavédelmileg elfogadhatatlan és emberileg végtelenül méltatlan körülmények között, feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig volánosok tucatjai a cég békéscsabai telephelyén. A Vasutasok Szakszervezetét végtelenül felháborították az embertelen körülmények, főleg azok után, hogy egyik helyi tisztségviselőjük már hetekkel korábban jelezte: olyan mértékű a szennyvízelvezető-dugulás, hogy a felgyülemlett szennyvíz hamarosan elönti a telephelyet. A számtalan aggasztó műszaki állapot és balesetveszélyes körülmény miatt gyakran aggódó szakszervezetist a közelmúltban – éppen a jelzései miatt – azonnali hatállyal elbocsátotta a cég, holott, ha a munkáltató komolyan vette volna a figyelmeztetést, most nem kellene bokáig járni a szutyokban a békéscsabai Volán-telepen – kommentált a VSZ elnöke, Meleg János.

A szakszervezet elnöke megerősítette:

a szennyvízakna megtelt,

a kiöntött szennyeződés, a mosásból származó veszélyes anyagokat – többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat is – tartalmazhat,

ezek nemcsak a környezetre, hanem az ott dolgozó munkavállalók egészségére és biztonságára is komoly veszélyt jelentenek.

Az elnök úgy tudja, hogy a telephelyről korábban megpróbálták elszállíttatni a szennyvizet, ám nem sikerült maradéktalanul. Ez önmagában is súlyos kérdéseket vet fel a telephely működtetésével, a vezetői felelősséggel és a munkáltatói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – jelentette ki Meleg János.

A Vasutasok Szakszervezete ezért felszólította a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatóját, Kormányos Lászlót, hogy teljeskörűen vizsgáltassa ki az ügyet, kutassák fel a felelős személyeket, de mindenekelőtt maradéktalanul szüntessék meg a veszélyes állapotot.

A VSZ álláspontja szerint nem azoknak a szakszervezeti tisztségviselőknek a munkaviszonyát kellene megszüntetni, akik lojálisak a munkavállalókhoz és a társasághoz, s ezért felemelik a hangjukat a közúti személyszállítás, az utasok biztonsága érdekében, hanem meg kell keresni az ilyen körülményekért felelős vezetőket. A szakszervezet tehát elvárja, hogy az ügyben a munkáltató haladéktalanul járjon el, állítsa helyre a biztonságos munkavégzés feltételeit és vonja felelősségre azokat, akik mulasztásukkal hozzájárultak a kialakult helyzethez.