Huszonötmilliós óvadékkal sem szabadulhat az ír férfi, aki szex közben kivégzett egy fiatal amerikai nőt a bulinegyedben

Huszonötmilliós óvadékkal sem szabadulhat az ír férfi, aki másfél évvel ezelőtt szex közben kivégzett egy 31 éves amerikai turistát a bulinegyedben. A Fővárosi Törvényszék ugyanis elutasította a Mackenzie Elizabeth Michalski meggyilkolásával vádolt marketinges védőjének bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványát.

Mackenzie egy bulinegyedben lévő szórakozóhelyen ismerkedett meg a marketingesként dolgozó ír férfival. Együtt táncoltak, majd felmentek a Magyarországon dolgozó ír férfi albérletébe. Az ügyész elmondása szerint az együttlét során a férfi megkötözte a fiatal nőt, majd többször megütötte a fejét és a testét, végül megfojtotta.

Bőröndbe tette a nő holttestét, majd elásta a Balaton környékén

Az ír férfi a bűncselekményt követő délután vásárolt egy nagy méretű bőröndöt. Beletette a nő holttestét, majd egy bérelt autóval a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte, és ott elrejtette az áldozat testét. Ezután visszautazott Budapestre.

Az ír férfi szerint véletlen baleset történt

A fiatal amerikai turistát azonnal keresni kezdték az eltűnése bejelentése után. A budapesti rendőrök két nappal később elfogták az ír férfit, akivel Mackenzie együtt bulizott korábban. Kihallgatása során beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt az együttlétük közben.

Állítása szerint azt kérte tőle az amerikai lány, hogy kötözze meg, és okozzon neki fájdalmat, mert attól hátha jobban izgalomba jön. A vallomása szerint egy idő után eldurvultak a dolgok, és a lány oxigénhiányos állapotba került, majd elvesztette az eszméletét, és megfulladt.

A Fővárosi Törvényszék a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy mivel már hat hónap eltelt azóta, hogy vádat emeltek a férfi ellen, ezért a bíróságnak felül kellett vizsgálnia azt, hogy indokolt-e a bírói engedélyes kényszerintézkedés fenntartása.

Óvadék

A férfi védője arra tett indítványt, hogy szüntessék meg a vádlott letartóztatását, és helyezzék bűnügyi felügyeletbe, és a korábbi 20 milliónál magasabb, 25 milliós óvadékot ajánlott fel. Azt írták, hogy a férfi 15 év börtönt kaphat bizonyítottság esetén. A büntetés kiszabásakor irányadó középmérték tíz év, amely megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét.

A férfinak semmilyen kötődése nincs Magyarországhoz, a nyelvet nem beszéli, családja Írországban él, a vád szerinti cselekményt megelőzően érkezett az országba, ahonnan rövid időn belül továbbutazott volna. Gyakorlott világutazó, több nyelven beszél, utazásaihoz jelentősebb anyagi erőforrásokkal is rendelkezik. A magyarországi kötődés hiányára, a férfi képzettségére, anyagi helyzetére, életvitelére, valamint személyiségére figyelemmel a bíróság úgy ítélte meg, hogy esetében a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll, ezért a letartóztatás fenntartása indokolt.

A bűnügyi felügyelet alkalmazása a fentebb felsorolt okok miatt még óvadék, illetve a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával sem biztosítaná kellőképpen a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat. A végzés nem végleges.

A meggyilkolt amerikai nő családja többször is nyilatkozott lapunknak.