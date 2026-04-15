Milák nem tart ott, ahol kéne, visszaléptette az edzője

Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás középdöntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 15-én.
Derencsényi István / MTI
24.hu
2026. 04. 15. 22:11
Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás középdöntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 15-én.
Derencsényi István / MTI

Bár a negyedik legjobb idővel bejutott a döntőbe, Milák Kristóf nem folytatja 200 pillangón az úszók országos bajnokságán, írja az MTI.

A kétszeres olimpiai bajnok egy év után tért vissza, előbb 100 méter gyorson, majd 200 méter pillangón ugrott medencébe a fináléba jutásért szerdán kora este. A Honvéd klasszisa előbbi számban az olimpiai negyedik Németh Nándortól 1.23 másodperccel elmaradva a második idővel lépett tovább, míg 200 pillangón – mindössze néhány perccel később – negyedikként jutott döntőbe.

Milák edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy tanítványa 200 pillangón

még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron,

így visszalépteti a döntőtől.

Milák Kristóf hat számban nevezett a soproni országos bajnokságon.

Szabó Álmos szeretné, ha a kétszeres olimpiai bajnok az országos bajnokság után az Európa-bajnokságon is elindulna.

