Milák nem tart ott, ahol kéne, visszaléptette az edzője

Bár a negyedik legjobb idővel bejutott a döntőbe, Milák Kristóf nem folytatja 200 pillangón az úszók országos bajnokságán, írja az MTI.

A kétszeres olimpiai bajnok egy év után tért vissza, előbb 100 méter gyorson, majd 200 méter pillangón ugrott medencébe a fináléba jutásért szerdán kora este. A Honvéd klasszisa előbbi számban az olimpiai negyedik Németh Nándortól 1.23 másodperccel elmaradva a második idővel lépett tovább, míg 200 pillangón – mindössze néhány perccel később – negyedikként jutott döntőbe.

Milák edzője, Szabó Álmos jelezte, hogy tanítványa 200 pillangón

még érezhetően nagyon nem tart ott, ahol egykoron,

így visszalépteti a döntőtől.

Milák Kristóf hat számban nevezett a soproni országos bajnokságon.