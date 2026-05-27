Szinte mindenki leszokott a cigiről ebben az országban, de helyette valami mást kezdtek el használni

Szinte teljesen dohányzásmentes országgá vált Svédország – írja az MTI. A helyi alkohol- és kábítószerinformációs tanács (CAN) jelentése szerint a naponta rágyújtók aránya 2025-re 4,8 százalékra esett vissza, ezzel Svédország teljesítette a kítüzött célját, hogy öt százalék alatti dohányzási arányt érjen el.

A svéd népegészségügyi hivatal adatai szerint ez a szám 2003-ban még 16 szalék volt, 2024-ben 5,4 százalék, a tavalyi évben viszont beesett a kívánt 5 százalékos határ alá. A napi rendszerességgel dohányzók aránya az 50 és 84 év közötti nők körében a legmagasabb.

Svédország dohányzás-visszaszorítási sikerét nagyrészt a snüssz, vagyis a felső ajak alá helyezett nikotinos tasakok széles körű elterjedésének tulajdonítják. Ez a statisztikákból is jól kiolvasható, hiszen a dohányzók számának csökkenésével a snüsszt használók aránya egyre növekedett az elmúlt években. 2007-ben még csak a svédek 12 százaléka használta napi szinten ezt a füstmentes dohányterméket, 2025-re azonban 19 százalékra emelkedett ez a szám.

A snüssz több európai országban tiltott terméknek számít, köztük Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. Magyarországon dohányboltokban kapható.