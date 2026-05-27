Radnai Márk a 24.hu-nak: Az ambícióm, hogy meghatározzuk, hogyan valósulhat meg a valódi rendszerváltás

Ön a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tiszában pedig a Tisza Szigetek jövőjének koordinálásával megbízott alelnök. Bizalmasként a kezdetek óta ott van Magyar Péter mellett, de nem feltétlenül a frontvonalban, a Tisza kommunikációjának, az országjárásoknak a színre vitelében volt fontos szerepe, és felelt a Tisza Világ applikációért és a Rendszerváltó Kártyáért. Hogyan határozná meg a saját szerepét?

Az indíttatásom nem változott meg azóta, hogy csatlakoztam Magyar Péterhez: nem akarom elhagyni az országot. Amit az elmúlt két évben szervezetépítésben és a kommunikáció területén véghez vittem, tulajdonképpen ugyanaz a szerepvállalás, amit a továbbiakban is viszek. Ennek az a lényege, hogy sokkal átláthatóbb, élhetőbb legyen az ország, közvetlen kapcsolatot ápoljunk az emberekkel, érezzék azt, hogy bele tudnak szólni a politikába, ők is részesei a közéletnek. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni: én a társadalom oldalán állok. Azt a víziót képviselem, hogy ebből az országból hogyan lehet egy fejlődőképes, innovatív és emberközpontú demokrácia. Ha abban tudok segíteni, hogy ehhez rendszereket és kommunikációs csatornákat építek, sikerül a társadalom véleményét becsatornázni a politikai döntéshozatalba, és ennek jelentőségére ráérez a társadalom, akkor úgy gondolom, tettünk egy lépést a valódi demokrácia felé, és soha nem akarunk majd visszafordulni ezen az úton. Ez most egy olyan pillanat, amikor lehetőség nyílt arra, hogy megtegyük ezt a történelmi lépést.

Hatalmas felelősség, hogy jól kormányozzunk, helyre kell hoznunk a hibákat, amelyeket az előző kormányzat elkövetett az utóbbi 16 évben – de az is az, hogy helyrehozzuk azt a gondolkodást, amelyben az emberek a kormányról egy távoli hatalomként beszélnek, és felfelé mutogatnak, hogy majd az felettük eldönti a közös ügyeinket. Azt a gondolkodást szeretnénk meghonosítani, amelyben a demokratikus úton megválasztott döntéshozatal mellett másik oszlopként fontos szerepet játszik a társadalom abban, hogy milyen országban élünk. Ehhez segítséget kell nyújtani az állampolgároknak azzal, hogy legyenek keretek, amelyek között el tudják juttatni a véleményüket és a javaslataikat, amelyeket be tudunk csatornázni a kormányzat munkájába.

Többen felhozták, hogy a Magyar mellett betöltött bizalmas szerepe ellenére nem kapott döntéshozatali jogkörrel rendelkező kormányzati pozíciót. Ambicionált volna ilyen szerepkört?

A magyar politikában szokatlan, hogy valaki bizalmas kapcsolatban van a vezetővel, és a kezdeti szakaszban fontos szerepet töltött be abban, hogy megtörténjen a kormányváltás – a rendszerváltás majd csak később következhet be –, de a kormányzatban nem rendelkezik döntéshozói jogkörrel. Mindig is azt mondtuk, hogy olyan embereket fogunk választani a pozíciók betöltésére, akik az adott területhez a legjobban értenek.

Ha végignézek a minisztereken, nem gondolom, hogy van olyan tárca, amihez én jobban értenék, mint aki a vezetésével meg lett bízva.

Az én ambícióm mindenekelőtt az, hogy meghatározzuk a politikai formáját annak, hogy hogyan valósulhat meg a valódi rendszerváltás. Engem a politika abban az értelemben, ahogyan az utóbbi 16 évben használtuk a szót, sohasem érdekelt. Sokkal jobban szeretek létrehozni rendszereket, innoválni és problémákat megoldani, ami jelen esetben a rendszerváltás véghez vitelének, a demokrácia kiépítésének a problémacsomagja, ebbe szívesen segítek a társadalomnak bekapcsolódni. Ha erre van tér, a miniszterelnök részéről pedig szándék, márpedig van, akkor ezt a feladatot szívesen vállalom.

A Tisza az ön kormánybiztosi feladatán keresztül azt ígéri, hogy az állampolgárok részvételével kormányozza az országot. Hogyan lehetséges a gyakorlatban biztosítani az állampolgárok részvételét a kormányzásban?