Mol a korrupciós ügyről: hamis vádakkal támadta Hernádi Zsoltot Horvátország

A Mol tájékoztatása szerint Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt vesztegetést követett el. Ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az INTERPOL is külön elutasított – jelezték. A mostani határozat középpontjában is a horvát állam kulcstanúja, Robert Jezic szavahihetőségével és megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások állnak.

A bíróság ezzel a döntésével ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi döntését, miszerint – nagyrészt Jezic vallomására támaszkodva – korrupció gyanújával bűnösnek találták Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt. A választottbíróság a horvát ítéletek elutasításával teljes mértékben igazolja a Mol álláspontját a koholt vesztegetési vádakkal kapcsolatban – hangsúlyozta a magyar vállalat. Hozzátették ugyanakkor, hogy ugyanebben a döntésben a bíróság elutasította a Mol kártérítési igényét. Ez olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek – írta a Mol. A Mol kártérítési követelése a Gáz keretmegállapodás első módosításának (FAGMA) megsértéséből eredt, amelyet a Kosor-kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz keretmegállapodásban (GMA).

A Mol mint felelős és jogkövető nemzetközi vállalat a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek – írta a társaság.

A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie. A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását. A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította. (MTI)

