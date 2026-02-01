sportteniszcarlos alcaraznovak djokovic
Carlos Alcaraz minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki minden Grand Slamet megnyert, miután behúzta az Australian Opent

Fred Lee/Getty Images
admin Aranyossy Áron
2026. 02. 01. 13:12
Fred Lee/Getty Images
Carlos Alcaraz négy szettben nyert Novak Djokovic ellen az Australian Open döntőjében.

Novak Djokovic nagyszerűen kezdett, agresszívan támadta a labdát, igyekezett minél gyorsabban lerendezni rögtön az első szettet. Ez a taktika bevált, de Alcaraz hamar tudott váltani a stílusán és azonnal ki is egyenlített a meccsen.

Novak Djokovic fájdalommal küzdött időnként.
Australian Open döntő
A szerb szurkolók nagyon várták Djokovic győzelmét.
Carlos Alcaraz
Innentől domborodott ki igazán, mennyire az idegek csatája volt ez a döntő, mindkét játékos kiválóan teniszezett, ezért minden pontért komoly küzdelem zajlott. Alcaraz gyorsan ütögette a szerváit, Djokovic viszont vélhetően belátta, hogy nem tudja rövidíteni a meccset annyira, mint szeretné, ezért kényelmesen adogatott.

A harmadik szett előtt már gyógyszereket is kapott Djokovic, aki a jobb lábát, valamint fölötte a csípőjét is fájlalta egy kicsit. A harmadik játszmát ettől függetlenül nem tudta még szorossá tenni igazán, de a negyedikre nagyon összekapta magát. Alcaraz adogatójátéka azonban foghatatlan volt, a spanyol többször is brék közelébe került, de végül a legvégén tudta megcsinálni, így 7:5-re nyerte meg a szettet, azzal együtt pedig a döntőt.

Carlos Alcaraz korábban soha nem nyert még Australian Opent, csak ez hiányzott már a Grand Slamek közül a gyűjteményéből. A 22 éves spanyol a legfiatalabb játékos lett, akinek ez sikerült.

Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben, de egy évvel korábban összejött a brit pályán a győzelem.

A mérkőzés statisztikái.

