Ribakina óriási fordítással győzte le a világelsőt az Australian Open-döntőben

admin Dajka Balázs
2026. 01. 31. 12:32
A kazah Jelena Ribakina háromszettes meccsen győzte le a világelső Arina Szabalenkát az Australian Open női döntőjében.

A 26 éves, a világranglistán ötödik Ribakina egyből brékkel kezdte a meccset, és ezt az előnyt meglovagolva 38 perc alatt 6:4-re megnyerte az első játszmát.

A második szettben 5:4-ig mindenki hozta a saját adogatását, aztán Szabalenka elvette ellenfele szerváját, és ezzel kiegyenlített.

Hiába vezetett 3:0-ra Szabalenka

A döntő játszmában az Australian Opent 2023-ban és 2024-ben is megnyerő Szabalenka 3:0-ra elhúzott, de nem tudta megtörni Ribakinát, aki kétszer is brékelni tudta a fehérorosz klasszist, és sorozatban öt játékot nyerve karnyújtásnyira került a győzelemtől. A döntő pillanatban pedig nem remegett meg, kiszerválta a harmadik szett tizedik játékát, és ezzel először nyerte meg az év első Grand Slam-tornáját.

Egy ásszal zárta le a 2 óra 19 perces meccset:

A kazah játékos pályafutása 12. tornagyőzelméért és második Grand Slam-trófeájáért – az első 2022-ben szerezte Wimbledonban – 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott, és hétfőtől karriercsúccsal a harmadik helyre jön fel a világranglistán.

A WTA-döntő után ismét a kazah bizonyult jobbnak

Az Australian Openen 2004 óta először fordult elő, hogy a női finálé résztvevői előzőleg egyetlen szettet sem vesztettek. A két játékos egymás elleni párharcában Szabaleka 8-7-re vezet, de a legutóbbi két meccset Ribakina nyerte, aki a melbourne-i finálé előtt a rijádi WTA-világbajnokság döntőjében is legyőzte riválisát. Mostani sikerével pedig visszavágott a világelsőnek a 2023-ban elvesztett Australian Open-döntőért.

Eredmény, női döntő:

Jelena Ribakina (kazah, 5.) – Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 4:6, 6:4

