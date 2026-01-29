Kézi-Eb: ezzel a mutatóval nehéz is lett volna a nyolc közé kerülnie a magyar válogatottnak

Imre Bence a góllövőlistán, Palasics Kristóf a kapusok, Sipos Adrián pedig a védekező játékosok rangsorában áll előkelő helyen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntője után, ugyanakkor csapatszinten a támadójáték az egyik leggyengébb volt a mezőnyben. Magyarország tizedikként zárt, ami elmaradt a szövetség elvárásától, a legjobb nyolctól.

Ahogy az MTI összefoglalójából kiderül, a szezon végén Kielből Veszprémbe szerződő Imre Bence 57 lövésből 46 gólt lőtt a magyar válogatott hét mérkőzésén, vagyis a jobbszélső 80,7 százalékos hatékonysággal zárta tornát és a góllövőlista hatodik helyén áll a döntő hétvége előtt. A magyar csapat második legeredményesebb játékosa Rosta Miklós volt, aki 41 kísérletből 29 alkalommal talált a hálóba, Fazekas Gergő pedig 34/23-as mutatóval zárt.

A hatékonysággal probléma volt

Csapatszinten ugyanakkor komoly gondok voltak a befejezésekkel, ugyanis

a 12 középdöntős válogatott közül a magyar szerezte a legkevesebb gólt: 326 lövésből 202-t. A 62 százalékos hatékonyságnál csak a svájciak produkáltak gyengébbet (61,6).

És ezt még felfelé húzta, hogy a svédek ellen kiemelkedően jól teljesített az ellenfél kapuja előtt Magyarország, ugyanis a lövések 70 százalékából gól lett. Hatákonysági mutatóban egyébként a toronymagas esélyes Dánia vezet, amely eddig 72 százalékos pontossággal tüzel.

A dán Mathias Gidsel és a portugál Francisco Costa egyaránt 54 találattal áll a góllövőlista élén, a harmadik pedig a szintén dán Simon Pytlick 51 találattal. Az Európa-bajnoki csúcs a norvég Sander Sagosen nevéhez fűződik, aki hat évvel ezelőtt 65 alkalommal volt eredményes, az ő rekordját döntheti meg az olimpiai és világbajnok dánok duója a pénteki elődöntő és a vasárnapi helyosztó során.

Imre Bence büntetőből a harmadik legeredményesebb az egész mezőnyben, ugyanis 25 hétméterese közül 21-et gólra váltott.

Ami a védekezést illeti, a csapatkapitány Sipos Adrián két mutatóban is az első helyen áll: ő sáncolta a legtöbbet (12) az egész mezőnyben, és ő kapta a legtöbb kétperces kiállítást (9). A magyar válogatott összesen 22 lövést blokkolt, ez a franciákkal együtt a legtöbb a torna eddigi szakaszában.

Palasics Kristóf 206 lövésből 62-t védett – ami 30,1 százalékos hatékonyságot jelent –, ezzel jelenleg ötödik a posztján. Van olyan rangsor, amelyben a német MT Melsungen kapusa áll az élen, ugyanis 22-ből hét büntetőt hárított.

Ilic a végén extrém sokat játszott

A kapus kereken 5 órát töltött a pályán ezen a kontinenstornán, ezzel ő volt a magyar együttes legfoglalkoztatottabb tagja, a mezőnyjátékosok közül pedig Ilic Zoran 4 óra 44 perccel.

Ilic az utolsó két mérkőzés 120 percéből bő 109-et a pályán töltött, pedig 24 órán belül játszottunk a svédekkel és a horvátokkal.

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték, majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35-32-es, végül szerdán Horvátországtól 27-25-ös vereséget szenvedtek, így a tizedik helyen végeztek. A magyar szövetség alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt.