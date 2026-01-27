A magyarok után Izlandot is megfricskázta a svájci kéziválogatott

Izland meglepetésre csupán 38-38-as döntetlent játszott Svájccal a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában.

Emlékezhetünk rá, hogy a magyar csapat is csalódást keltő, 29-29-es döntetlenre végzett a csapat ellen. Azóta a szlovénektől kikapott Chema Rodríguez együttese, a svájciakat pedig a horvátok győzték le, ám ezúttal újabb bravúrpontot szereztek. A svájciak eredménye azért is érdekes, mert egyrészt nem kerültek egygólosnál nagyobb hátrányba, másrészt a skandináv együttesnek akár az elődöntős szereplésébe is kerülhet.

A keddi játéknapon Szlovénia Horvátországgal meccsel, míg a magyarok Svédországgal találkoznak.