Sport

A magyarok után Izlandot is megfricskázta a svájci kéziválogatott

24.hu
2026. 01. 27. 17:48
Bombameglepetés az Európa-bajnokságon.

Izland meglepetésre csupán 38-38-as döntetlent játszott Svájccal a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában.

Emlékezhetünk rá, hogy a magyar csapat is csalódást keltő, 29-29-es döntetlenre végzett a csapat ellen. Azóta a szlovénektől kikapott Chema Rodríguez együttese, a svájciakat pedig a horvátok győzték le, ám ezúttal újabb bravúrpontot szereztek. A svájciak eredménye azért is érdekes, mert egyrészt nem kerültek egygólosnál nagyobb hátrányba, másrészt a skandináv együttesnek akár az elődöntős szereplésébe is kerülhet.

A keddi játéknapon Szlovénia Horvátországgal meccsel, míg a magyarok Svédországgal találkoznak.

Végeredmény – Európa-bajnokság, középdöntő, 3. forduló, II. csoport

Izland-Svájc 38-38 (19-19)

