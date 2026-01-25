stollár fannykato mijuaustralian opentenisz
Sport

Australian Open: a magyar teniszező a párja miatt visszalépett

Pedro Pardo / AFP
A japán Miyu Kato (j) és Stollar Fanny
24.hu
2026. 01. 25. 09:43
Pedro Pardo / AFP
A japán Miyu Kato (j) és Stollar Fanny

Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán játék nélkül búcsúzott a nyolcaddöntőben az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyében.

A 15. helyen kiemelt magyar-japán kettős a 16 között a lehető legnehezebb ellenféllel csapott volna össze, mivel párosban Taylor Townsend kétszeres Grand Slam-bajnok, 11-szeres tornagyőztes és korábbi világelső, míg a szintén 29 éves cseh klasszis, Katerina Siniakova jelenleg vezeti párosban a világranglistát, egyesben öt, párosban pedig 33 trófeánál tart, olimpiai és világbajnok, emellett tízszeres GS-győztes.

A vasárnapi mérkőzést azonban végül nem játszották le, mivel Stollárék a kezdés előtt visszaléptek, mert a japán partnere csuklósérülés miatt nem vállalta a játékot.

Stollár csalódottan elfogadta a döntést, hiszen a magyar teniszezőnő volt az utolsó állva maradt magyar versenyző az Australian Openen.

A magyar teniszezők egyébként rekordszámban, heten jutottak főtáblára Melbourne-ben.

  • A szezon első Grand Slam tornáján Marozsán Fábián harmadszor is eljutott a legjobb 32-ig,
  • Bondár Anna és Fucsovics Márton is nyert meccset az egyéni főtáblán.
  • Gálfi Dalma, Udvardy Panna és a visszavonuló Babos Timi egyből kiesett, míg
  • Stollár Fanny a női párosban a legjobb 16-ba került.

Péntektől Máthé Gábornak szurkolhatunk, aki a hallássérültek versenyében indul.

Ajánlott videó

„Remélhetőleg Varga kiesése nagy csapás lesz a Ferencvárosnak” – így várják a Fradi elleni EL-meccset a görögök

Friss

Népszerű

Összes
„Eddig és ne tovább!” – Feljelentik Lázár Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik