Australian Open: a magyar teniszező a párja miatt visszalépett

Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán játék nélkül búcsúzott a nyolcaddöntőben az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyében.

A 15. helyen kiemelt magyar-japán kettős a 16 között a lehető legnehezebb ellenféllel csapott volna össze, mivel párosban Taylor Townsend kétszeres Grand Slam-bajnok, 11-szeres tornagyőztes és korábbi világelső, míg a szintén 29 éves cseh klasszis, Katerina Siniakova jelenleg vezeti párosban a világranglistát, egyesben öt, párosban pedig 33 trófeánál tart, olimpiai és világbajnok, emellett tízszeres GS-győztes.

A vasárnapi mérkőzést azonban végül nem játszották le, mivel Stollárék a kezdés előtt visszaléptek, mert a japán partnere csuklósérülés miatt nem vállalta a játékot.

Stollár csalódottan elfogadta a döntést, hiszen a magyar teniszezőnő volt az utolsó állva maradt magyar versenyző az Australian Openen.

A magyar teniszezők egyébként rekordszámban, heten jutottak főtáblára Melbourne-ben.

A szezon első Grand Slam tornáján Marozsán Fábián harmadszor is eljutott a legjobb 32-ig,

Péntektől Máthé Gábornak szurkolhatunk, aki a hallássérültek versenyében indul.