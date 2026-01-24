férfi vízilabda ebférfi vízilabda eb 2026magyar férfi vízilabda-válogatottsport
Az Eb-döntőben igazi El Clásicóra készül a magyar pólóválogatott kapusa

Belgrád, 2026. január 14. Vogel Soma kapus a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én. A magyar válogatott 21-6-ra győzött. MTI/Czeglédi Zsolt
Czeglédi Zsolt / MTI
Vogel Soma
2026. 01. 24. 13:52
Vogel Soma számára különleges lesz a szerbek elleni Európa-bajnoki döntő, a magyar vízilabda-válogatott kapusa ugyanis társaihoz hasonlóan először játszik finálét ebben a legendás párharcban.

„Ez egy rendkívül különleges mérkőzés, mi a magyar–szerb meccseken nőttünk fel, ami egy igazi El Clásico, sőt, annál azért brutálisabb és keményebb párharc. Nem is játszottam még a szerbekkel döntőt, itt, Belgrádban pedig még inkább pikáns lesz. Gyerekként inkább negatív értelemben hozták szóba ezt a párharcot, de az új generáció tagjaként szeretnénk ezt pozitívba átfordítani” – mondta az MTI-nek a Ferencváros Bajnokok Ligája-győztes kapusa.

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazda akkor 15-14-re diadalmaskodott.

Nyilván van egy élményünk már ellenük, fontos, hogy a bőrünkön tapasztaltuk a játékukat. A jó kapusteljesítményhez jó védelem is kell, a görögök elleni elődöntőben is hatalmas segítséget kaptam a társaktól. Erre szükség is lesz, hiszen ha valaki Európa-bajnok akar lenni, akkor ez elengedhetetlen

– fogalmazott.

A 28 éves, világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes kapus megjegyezte, fantasztikus lesz a hangulat, az egyetlen nehézséget az jelentheti, hogy a hatalmas hangzavarban nehezebben hallják majd egymást a medencében, ezért rendkívül fontos lesz az egymás közti kommunikáció.

„A lényeg, hogy a mi játékunk működjön, türelmesek és fegyelmezettek legyünk, akárki jön velünk szembe, meg kell nyernünk az egy az egy elleni párharcokat” – fűzte hozzá.

A felek 2014 után találkoznak újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A mérkőzést vasárnap 20.30-tól rendezik.

