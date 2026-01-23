Vízilabda-Eb, elődöntő: Magyarország – Görögország (élő)

Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő
Magyarország – Görögország
Belgrád
v.: Andrej Franulovic (horvát), Julien Bourges (francia)
Elég sokat vártunk az első emberelőnyre, de nagyon kellett, mert Tátrai be is vágta (2-3).
Egy rossz bejátszást lehalásztak a görögök, de egy jó védekezéssel vissza tudtuk szerezni a labdát. Aztán Kovácsot szerelték, Szkumpakisz pedig nagyon messziről lőtt bombagólt (1-3).
Szkumpakisz távoli lövését védte Vogel, de a labda visszapattant a görögökhöz. Sajnos Angyalt kiállították, Kakarisz ki is használta (1-2).
Manhercz villámgyorsan egyenlített – lövése védhetetlenül pattant a jobb felsőbe (1-1).
Az első kapura lövés nem sikerült, Jansik húzta kapu mellé a labdát. A másik oldalon Kakarisz harcolt ki egy ötméterest, amit Geniduniasz nagyon bevert (0-1).
Az első ráúszásnál Magyarország hozta el a labdát.
Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs.
A magyar szakvezető megjegyezte, alapvetően elégedett együttese eddigi teljesítményével a tornán, de természetesen hibákat is látott. Hozzátette, folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezeket kijavítsák.
Mindkét csapatban van olyan játékos, aki az ellenfél országában szerepel, Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárost erősíti, míg Angyal Dániel az Olympiakosz légiósa.
A magyar szövetség honlapja azt írta, az Európa-bajnokságokon a legutóbbi, zágrábi meccsig őrizte a magyar válogatott a görögökkel szembeni veretlenségét: 12 találkozón 10 magyar győzelem és 2 döntetlen volt a mérleg, két éve viszont a nyitókörben Görögország nyert a fiatalokkal felálló magyar együttes ellen.
Íme, az összes eddigi Eb-meccs:
1970: 11-0
1985: 8-6
1989: 13-9
1991: 10-7
1993: 9-5
1999: 8-3
2006: 10-8
2008: 8-3
2010: 6-6
2012: 9-7
2016: 8-8, 13-10 (bronzmeccs)
2024: 8-10.
A két csapat az Eb-felkészülés során már megmérkőzött egymással, akkor a magyarok 12-9-re győztek. Tavaly ugyanakkor a világkupa divízió I-es tornájának elődöntőjében Varga Zsolt együttese fölényes, 20-10-es diadalt aratott, a sorozat szuperdöntőjében, a négy között viszont a görögök nyertek 18-14-re.
A görög válogatott 1970-ben szerepelt először Európa-bajnokságon, de csak kétszer jutott a legjobb négy közé, 1999-ben, valamint 2016-ban. Viszont története során most először nyerhetne Eb-érmet.
Tíz évvel ezelőtt ugyanígy a Belgrade Arenában játszott elődöntőt, azon az Eb-n kétszer is találkozott az akkor Benedek Tibor által irányított magyar csapattal: a csoportkör nyitányán döntetlent játszottak egymással, a bronzmérkőzésen pedig a magyarok diadalmaskodtak.