Vízilabda-Eb, elődöntő: Magyarország – Görögország (élő)

Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs.

A magyar szakvezető megjegyezte, alapvetően elégedett együttese eddigi teljesítményével a tornán, de természetesen hibákat is látott. Hozzátette, folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezeket kijavítsák.