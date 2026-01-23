Kézikapitány a Svájc elleni döntetlen után: Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is

Az eddig nagyon jól működő védekezés csődöt mondott az első félidőben, Svájc 30 perc után 20-14-re vezetett, majd a fordulás után 22-15-nél és 24-17-nél hét góllal állt jobban.

Aztán feljavult a magyar védekezés, Palasics Kristóf fontos lövéseket fogott, kissé el is fáradt a svájci csapat, és előbb sikerült utolérni, majd Ligetvári Patrik üreskapus góljával 29-28-ra mi vezettünk, ám a hátralévő három percben már csak az ellenfél talált be, így 29-29 lett a vége.

„Nem könnyű ilyenkor bármit mondani. Sokszor beszéltünk már erről, hogyha nem védekezel jól, akkor nem vagy jó csapat. Ha kapunk húsz gólt egy félidő alatt, akkor onnan szinte lehetetlen nyerni.

Nem kezdtük jó hozzáállással a meccset, vállalom, hogy ez az én hibám, meg kell találnom az okát annak, hogy miért így történt. Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is, megígérem, hogy ez többször nem fog előfordulni

– nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány a meccs után az M4 Sportnak.

Azt is hozzátette, nem volt elég kemény a védekezés, nem voltak besegítések, egyszerűen úgy tűnt, mintha a csapata nem állna készen a meccsre.

„Meg kell ezt oldani, és meg is fogjuk, hiszen várnak még ránk meccsek, és azokon is harcolnunk kell. Nagyon büszke vagyok a második félidőre, és arra, ahogy a fiúk mentek előre, hogy megnyerjék a meccset. Ez végül nem sikerült, a végjáték már kicsit lutri volt, sok fordulópont és fontos momentum volt ezen a meccsen, de ezt most már el kell felejteni”.

A magyar csapat a középdöntő második fordulójában, vasárnap Szlovénia ellen lép pályára.