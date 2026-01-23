kézilabdachema rodríguezmagyar férfi kézilabda válogatottférfi kézilabda eb
Sport

Kézikapitány a Svájc elleni döntetlen után: Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is

Chema Rodríguez magyarország svájc kézilabda eb
Andreas Hillergren / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
24.hu
2026. 01. 23. 21:32
Chema Rodríguez magyarország svájc kézilabda eb
Andreas Hillergren / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya magára vállalta a felelősséget a Svájc elleni döntetlen után az Európa-bajnokságon.

Az eddig nagyon jól működő védekezés csődöt mondott az első félidőben, Svájc 30 perc után 20-14-re vezetett, majd a fordulás után 22-15-nél és 24-17-nél hét góllal állt jobban.

Aztán feljavult a magyar védekezés, Palasics Kristóf fontos lövéseket fogott, kissé el is fáradt a svájci csapat, és előbb sikerült utolérni, majd Ligetvári Patrik üreskapus góljával 29-28-ra mi vezettünk, ám a hátralévő három percben már csak az ellenfél talált be, így 29-29 lett a vége.

„Nem könnyű ilyenkor bármit mondani. Sokszor beszéltünk már erről, hogyha nem védekezel jól, akkor nem vagy jó csapat. Ha kapunk húsz gólt egy félidő alatt, akkor onnan szinte lehetetlen nyerni.

Nem kezdtük jó hozzáállással a meccset, vállalom, hogy ez az én hibám, meg kell találnom az okát annak, hogy miért így történt. Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is, megígérem, hogy ez többször nem fog előfordulni

– nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány a meccs után az M4 Sportnak.

Azt is hozzátette, nem volt elég kemény a védekezés, nem voltak besegítések, egyszerűen úgy tűnt, mintha a csapata nem állna készen a meccsre.

„Meg kell ezt oldani, és meg is fogjuk, hiszen várnak még ránk meccsek, és azokon is harcolnunk kell. Nagyon büszke vagyok a második félidőre, és arra, ahogy a fiúk mentek előre, hogy megnyerjék a meccset. Ez végül nem sikerült, a végjáték már kicsit lutri volt, sok fordulópont és fontos momentum volt ezen a meccsen, de ezt most már el kell felejteni”.

A magyar csapat a középdöntő második fordulójában, vasárnap Szlovénia ellen lép pályára.

Ajánlott videó

„Remélhetőleg Varga kiesése nagy csapás lesz a Ferencvárosnak” – így várják a Fradi elleni EL-meccset a görögök

Friss

Népszerű

Összes
Az olasz influenszer és üzletasszony Chiara Ferragni, akit súlyos csalással vádolnak egy jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos ügyben, 2026. január 14-én érkezik a milánói bíróságra.
Ő volt a nagybetűs influenszer, de egy édesség elég volt ahhoz, hogy majdnem börtönbe kerüljön
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik