Kétszettes előnye volt Marozsán Fábiánnak, de nem bírt a világklasszissal

Marozsán Fábián kétszettes előnyről kikapott a volt világelső Danyiil Medvegyevtől az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában.

Két brékkel indult a mérkőzés, rögtön az első szett nagy küzdelmet és rövidítést hozott, amely során a magyar teniszező került előnybe. Ez azért is nagy szó, mert korábbi két meccsükön egyetlen játszmát sem sikerült megnyernie Marozsánnak, ezúttal viszont rögtön előnybe került. Fel is lelkesedett, a következő szettben 4:1-re elhúzott és bár 5:2-nél nem tudta kiszerválni elenfelét, 5:4-nél már nem hibázott.

Összekapta magát Medvegyev, a magyar játékosnak négy bréklabdát kellett hárítania, sőt 4:5-nél is hárított egy játszmalabdát, ám 5:6-nál már az orosz diadalmaskodott. Átbillent a lélektani előny, Medvegyev alig rontott, miközben Marozsán játéka visszaesett és villámgyorsan, mindössze 19 perc alatt elveszítette a szettet, így két-két nyert játszmával álltak a felek.

Marozsán kiment az öltözőbe, ami jót tett a játékának, mert sorozatban kilenc elbukott gém után hozott ismét egyet, és újra feltüzelte magát. A fáradtság azonban egyre jobban kiütközött rajta, Medvegyev pedig nagyon rutinosan lehozta a mindent eldöntő ötödik szettet.

10 fotó

A magyar játékos előzőleg a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech-et és a lengyel Kamil Majchrzakot ejtette ki, ezzel sorozatban harmadszor jutott be a 32 közé Melbourne-ben.