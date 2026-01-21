ökölvívásbokszlos angeles 2028veres roland
„A világon az egyik legjobb amatőr ökölvívó voltam” – Veres Roland Párizsba nem jutott ki, most megcélozta Los Angelest

Debrecen, 2025. március 14. Veres Roland (pirosban) és Kovács Kruzító a 69. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny férfi 60 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnokban 2025. március 14-én.
Czeglédi Zsolt / MTI
Veres Roland (pirosban) és Kovács Kruzító a 69. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen 2025. március 14-én
2026. 01. 21. 17:10
Veres Roland kick-box világbajnok profi ökölvívó szeretne kijutni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, és célja az is, hogy bokszvilágbajnoki címet szerezzen.

Az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, stábjával olyan tervet dolgoztak ki, hogy tizenöt mérkőzés után jöhet majd világbajnoki vagy kisvilágbajnoki címmeccs. Veres Roland számára nem indult könnyedén az ökölvívásra történő átállás.

„Ugráltam a sportágak között, és valóban a kick-boxból ökölvívásra váltás is nagyon nehéz volt, az elején nagyon megsínylettem” – mondta, majd úgy folytatta, később ráérzett arra, mit várnak el tőle a ringben, ennek eredményeként pedig jöttek a sikerek, bronzérmet nyert például az amatőrök között a 2022-es jereváni Európa-bajnokságon 60 kilogrammban.

Hiába lépett azonban előre új sportágában, a párizsi olimpiai részvételt nem tudta kiharcolni.

A világon az egyik legjobb amatőr ökölvívó voltam a súlycsoportomban, és nagy célom volt kijutni Párizsba. Egyetlen mérkőzéssel lemaradtam róla

– emlékezett vissza.

A kick-boxosként ötszörös világbajnok Veres Párizs után tavaly aranyérmet nyert ebben a sportágban a csengtui Világjátékokon a 63 kilogrammosok között, de számára ekkor már a profi ökölvívó karrier felépítése került a fókuszba. Emlékeztetett rá, azelőtt elkezdte az átállást, hogy a Világjátékokon kick-boxban nyert.

A profi bokszolók között két győztes mérkőzéssel bemutatkozó 26 éves Veres úgy érzi, hogy sikerült felhívnia magára a figyelmet.

„Megismerték a nevemet már Floridában is, Miamiban is tudják, hogy ki vagyok, és építenek engem fölfelé” – mondta azzal kapcsolatban, hogy mit hozott számára az első két meccse.

A harmadik összecsapást illetően úgy fogalmazott:

Március a terv, hogy megmérkőzzem. Két helyszín közül tudunk választani. A menedzsmentem nagyon keményen dolgozik azon, hogy Kaliforniában vagy Katarban ringbe tudjak lépni.

Veres Roland úgy véli, profiként előre léphet, ami elősegítheti azt, hogy kijusson a Los Angeles-i olimpiára.

(MTI)

