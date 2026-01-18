Döcögött a Fradi játéka, de így is meglett a kötelező győzelem a BL-ben

Hozta a kötelezőt a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely a Bajnokok Ligájában a horvát Podravka Vegetát verte 31-23-ra hazai pályán. A győzelem azt is jelenti, hogy Jesper Jensen csapata továbbra is versenyben van az első két hely megszerzéséért.
Jól kezdett a Fradi, Klujber Katrin kezdte meg a gólgyártást, Simon Petra kétszer is betalált az első percekben, így 3-1-re és 5-3-ra vezetett a hazai csapat, de a 11. percben kiegyenlítettek a vendégek, akik még vezettek is az első félidőben. Orlane Kanor vette vissza a Fradinak az előnyt, de a szünetig továbbra is szorosan alakult a meccs, ráadásul Hársfalvi Júlia piros lapot kapott.
Ezzel a góllal még 5-5 volt:
Another CLW day. Same Matea Pletikosić. 🇲🇪#ehfcl #clw #handball pic.twitter.com/wP3e4HUr7h
15-13-ról indult a második félidő, de csak nem sikerült meglógni, a 40. percben még mindig csak két gól volt az FTC fórja, a játék hagyott maga után kívánnivalót. Angela Malestein gólja után indult be aztán a Ferencváros, amely fokozatosan szakította le magáról a riválisát, így végül hullámzó játék ide vagy oda, magabiztos, nyolcgólos győzelmet aratott.
Lucija Besennek 20 védése volt a vendégkapuban:
SHE KNEW IT 🤯#ehfcl #clw #handball pic.twitter.com/WAAjGz8Yze
Janurik Kinga 15 védéssel, a hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra hét, míg Klujber Katrin hat góllal vette ki a részét a sikerből. Mindezt ráadásul élőben láthatta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, aki ott volt az érdi lelátón.
Győzelmével a Ferencváros 14 ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, lemaradása két pont az éllovas a francia Brest és egy a dán Odense mögött.
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 10. forduló, B csoport
FTC-Rail Cargo Hungaria – Podravka Koprivnica (horvát) 31-23 (15-13)
lövések/gólok: 55/31, illetve 46/23
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 1/1
kiállítások: 6, illetve 8 perc
piros lap: 1, illetve –