Döcögött a Fradi játéka, de így is meglett a kötelező győzelem a BL-ben

Hozta a kötelezőt a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely a Bajnokok Ligájában a horvát Podravka Vegetát verte 31-23-ra hazai pályán. A győzelem azt is jelenti, hogy Jesper Jensen csapata továbbra is versenyben van az első két hely megszerzéséért.

Jól kezdett a Fradi, Klujber Katrin kezdte meg a gólgyártást, Simon Petra kétszer is betalált az első percekben, így 3-1-re és 5-3-ra vezetett a hazai csapat, de a 11. percben kiegyenlítettek a vendégek, akik még vezettek is az első félidőben. Orlane Kanor vette vissza a Fradinak az előnyt, de a szünetig továbbra is szorosan alakult a meccs, ráadásul Hársfalvi Júlia piros lapot kapott.

Ezzel a góllal még 5-5 volt:

15-13-ról indult a második félidő, de csak nem sikerült meglógni, a 40. percben még mindig csak két gól volt az FTC fórja, a játék hagyott maga után kívánnivalót. Angela Malestein gólja után indult be aztán a Ferencváros, amely fokozatosan szakította le magáról a riválisát, így végül hullámzó játék ide vagy oda, magabiztos, nyolcgólos győzelmet aratott.

Lucija Besennek 20 védése volt a vendégkapuban:

Janurik Kinga 15 védéssel, a hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra hét, míg Klujber Katrin hat góllal vette ki a részét a sikerből. Mindezt ráadásul élőben láthatta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, aki ott volt az érdi lelátón.

Győzelmével a Ferencváros 14 ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, lemaradása két pont az éllovas a francia Brest és egy a dán Odense mögött.