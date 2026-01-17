„Ha elindulsz, téged nem fog meg senki” – Bodó Lékainak üzent a győztes Eb-nyitány után

Bodó Richárd szerint a válogatottságtól már visszavonult Lékai Máté is hozzájárult, hogy ő lett a magyar férfi kézilabda-válogatott legeredményesebb játékosa a Lengyelország ellen 29-21-re megnyert pénteki mérkőzésen, az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában.

Üzenni szeretnék Lékai Máténak, hogy ő tényleg megmondta, és köszönöm szépen neki!

– kezdte az MTI-nek adott interjúját a kristianstadi mérkőzés után a Szeged balátlövője, aki hét lövésből öt góllal járult hozzá a sikerhez.

„Mindig azt mondja, hogy imádott velem játszani, és én is nagyon szerettem vele játszani. Nem mintha a többi irányítóval nem, de ő mindig, minden világverseny előtt adott valami pluszt nekem. Most, amikor Győrben elbúcsúztattuk őket, hozzám jött oda elsőnek, és azt mondta:

tudod, Ricsi, ha elindulsz, téged nem fog meg senki

– mesélte Bodó.

Ha jól játszol, egyből kivideóznak az ellenfelek

Hozzátette, nagyon készült erre a mérkőzésre, próbált élni a bizalommal, és Chema Rodríguez szövetségi kapitány (akinek a meccs utáni nyilatkozata itt olvasható) is úgy alakította a figurákat és a taktikát, hogy tudja, mire képes, és azt szeretné kihasználni. Tapasztalata szerint a hatékonysága múlik az ellenfél védekező játékosain, kapusain és a taktikán is.

„Ha játszol egy jó meccset, akkor a következő ellenfél már kivideózza, jobban készül rád, nem enged annyira lőni, de akkor meg jönnek a passzok.

Nekem nincs azzal semmi problémám, ha nem tudok hat-hét gólt szerezni, csak kettőt-hármat, mert akkor több gólpasszt adok. Szerintem ez az én erősségem, de az a lényeg, hogy nyerjünk.

Az első félidőben tíz, a másodikban 11 gólt kapott a nemzeti csapat, ami azt mutatja, hogy remekül védekezett. Bodó megerősítette: kulcsfontosságú volt, hogy a védelem és a kapusteljesítmény az egész meccsen stabil volt, ez pedig megkönnyítette a támadók dolgát.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – vasárnap Olaszországgal, kedden pedig Izlanddal játszanak, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.