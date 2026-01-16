„A magyar válogatott erős csapat, bejuthat az elődöntőbe” – szakértők szerint csakis Dánia nyerheti meg a kézi Eb-t

Nagy feladat előtt áll a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely két éve bravúros szerepléssel az ötödik helyet szerezte meg az Európa-bajnokságon, azonban az, hogy ezt most megismételje, még Ilyés Ferenc elnök szerint is nagyon nagy dolog lenne.
Az együttes alaposan átalakult, hiszen a 2024-es kerethez képest hiányzik Máthé Dominik, visszavonult Ancsin Gábor és Lékai Máté, Krakovszki Zsolt bokaműtét után lábadozik, míg a legnagyobb veszteség, hogy Bánhidi Bencére nem számíthat a szakvezetés – lehet, az egész kontinenstornán.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek