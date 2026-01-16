„A magyar válogatott erős csapat, bejuthat az elődöntőbe” – szakértők szerint csakis Dánia nyerheti meg a kézi Eb-t

Szilágyi Benjámin számára a mostani Európa-bajnokság lesz az első felnőtt világverseny.

Akár meglepetést is elérhet a magyar férfi kézilabda-válogatott, legalábbis ezt várja több, a 24.hu által megkérdezett szakértő a csütörtökön elkezdődött dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Az átalakulóban lévő, megfiatalított csapat könnyebb ágon van, egy tökéletes csoportkör pedig nagy lökést adhatna. Az aranyéremről persze maximum álmodhat, csakúgy, mint a teljes mezőny, Dánia ugyanis megállíthatatlan topfavoritnak tűnik.