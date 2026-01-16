Josera Petfood az Eb-n: sport és márka együtt

Hamarosan kezdetét veszi a 2026-os férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelynek házigazdája Dánia, Norvégia és Svédország lesz. A rangos sporteseményen összesen 24 válogatott méri össze erejét 65 mérkőzésen, a kontinens legjobb csapatainak részvételével. A tornán a Josera Petfood az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hivatalos partnereként van jelen, és a bajnokság teljes időtartama alatt kiemelt láthatóságot kap.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 2026. január 16-án lép pályára először az Európa-bajnokságon, Lengyelország ellen, a svédországi Kristianstadban. A csoportkör során a magyar csapat Olaszországgal és Izlanddal is megmérkőzik, szintén Kristianstadban. A szövetségi kapitány szerint a válogatott jó esélyekkel vág neki a tornának, és megfelelő rajttal, valamint koncentrált játékkal akár a legjobb négy közé jutás is elérhető cél lehet.

A Josera Petfood szerepvállalása nemcsak szimbolikus: a 2026-os Európa-bajnok csapat mezének ujján is megjelenik majd a márka jellegzetes sárga-piros logója. Emellett a Josera Petfood vizuálisan is meghatározó jelenléttel bír az eseményen: a vállalati arculat feltűnik a LED-palánkokon, az arénák vizuális felületein, valamint az interjúháttérfalakon is.

„Óriási örömmel várjuk az előttünk álló tornát. Amikor Európa legjobb kézilabdacsapatai mérkőznek meg egymással, és mi családi vállalkozásként partnerként részesei lehetünk ennek, az számunkra különleges élmény” – emelte ki Stefan Seitz, a Josera Petfood International Head of Marketing & Brands vezetője. Hozzátette: a kézilabda családi sport, amely kiválóan közvetíti a Josera Petfood értékeit, miközben széles körű láthatóságot biztosít a márkának.

A sporteseményhez kapcsolódva a Josera Petfood számos online- és közösségimédia-aktivitással, valamint bolti promócióval készül. A márka emellett a magyar piacon is fontos lépést tesz: februárban elindítja első hivatalos magyarországi online márkaboltját, amelynek megnyitását exkluzív nyitási kedvezmény kíséri majd.

További részletek: https://josera.com/hu/handball