Mosonmagyaróvári bravúr: a címvédő legyőzésével kezdte a magyar csapat az Európa Ligát

A Mosonmagyaróvár 36-34-re legyőzte a három magyar játékost foglalkoztató vendég német Thüringer HC-t a női kézilabda Európa Liga első csoportfordulójában.

A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar klub – amely a görög OF Nea Ioniasz elleni kettős győzelemmel harcolta ki a főtáblás szereplést – jól, 3-1-gyel kezdte a mérkőzést. Az első negyedóra után 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki. Sőt, a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt, írja az MTI.

A második játékrész eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic vendéglátó csapata javára (27-25). A Thüringert kulcsjátékosa, Johanna Reichert szinte egyszemélyben tartotta meccsben, a végjátékban így is 35-32-re távolodott a házigazda. Hét a hat elleni játékra váltott a Thüringer, ám ez is csak arra volt elég, hogy az utolsó percben egy gólra közelített, egyenlíteni nem tudott.

Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes a vendégeknél, akiknél az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt, míg Johanna Reichert 16-szor (!) talált be.

Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához.

A kvartett tagja még a Papp Nikolettát foglalkoztató román CS Minaur Baia Mare, illetve a norvég Larvik HK.

A Rapid Bucuresti 32-32-es döntetlent játszott hazai pályán a Tertnes Bergen együttesével, a román csapatban Korsós Dorina három, Töpfner Alexandra egy gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.