Műtét és hosszú kihagyás vár a győri kézicsapat játékosára

Súlyos térdsérülést szenvedett Linn Blohm, a győri női kézilabdacsapat svéd beállóját meg is kell műteni.

Az ETO szombaton a Metz otthonában győzött a Bajnokok Ligájában, ezen a mérkőzésen Blohm már nem játszott. Vasárnap a klub közölte, hogy a 33 éves, kétszeres BL-győztes játékos edzésen sérült meg, az MRI-vizsgálat pedig kimutatta, hogy a belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt.

A játékossal és a svéd válogatott orvosi csapatával történt egyeztetés szerint a tervezett rekonstrukciós műtétet a kézilabdázó Svédországban kívánja elvégeztetni, melyet követően a rehabilitáció Győrben történne

– mondta dr. Balogh Péter csapatorvos.