kézilabdasportnői kézilabdakézilabda bajnokok ligája
Sport

Műtét és hosszú kihagyás vár a győri kézicsapat játékosára

Linn Blohm (elöl, k), a Győr, valamint Suzanne Wajoka (b), Tyra Axnér (k) és Xenia Smits (j), a Metz játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 6. fordulójában a Győri Audi ETO KC - Metz HB mérkőzésen a győri Audi Arénában 2025. november 1-jén.
Krizsán Csaba / MTI
admin Futó Csaba
2026. 01. 11. 12:55
Linn Blohm (elöl, k), a Győr, valamint Suzanne Wajoka (b), Tyra Axnér (k) és Xenia Smits (j), a Metz játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 6. fordulójában a Győri Audi ETO KC - Metz HB mérkőzésen a győri Audi Arénában 2025. november 1-jén.
Krizsán Csaba / MTI

Súlyos térdsérülést szenvedett Linn Blohm, a győri női kézilabdacsapat svéd beállóját meg is kell műteni.

Az ETO szombaton a Metz otthonában győzött a Bajnokok Ligájában, ezen a mérkőzésen Blohm már nem játszott. Vasárnap a klub közölte, hogy a 33 éves, kétszeres BL-győztes játékos edzésen sérült meg, az MRI-vizsgálat pedig kimutatta, hogy a belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt.

A játékossal és a svéd válogatott orvosi csapatával történt egyeztetés szerint a tervezett rekonstrukciós műtétet a kézilabdázó Svédországban kívánja elvégeztetni, melyet követően a rehabilitáció Győrben történne

mondta dr. Balogh Péter csapatorvos.

Kapcsolódó
Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 6. fordulójában azFTC-Rail Cargo Hungaria - Ikast HB mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 1-jén.
A Fradi kézicsapatának edzője bírózott és menőségről is beszélt a BL-meccs után
Jesper Jensen szerint több minden is ellenük dolgozott, de a játékosai így is higgadtak tudtak maradni.

Ajánlott videó

A Mol 10,2 milliárdot tolt az Újpest FC-be

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik