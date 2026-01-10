kézilabdaftc-rail cargo hungariaikastnői kézilabda bajnokok ligája
Kézilabda-BL: idegenben is legyőzte dán riválisát a Fradi

Simon Petra büntetője döntött
2026. 01. 10. 20:01
A Ferencváros fontos két pontot szerzett a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati játéknapján, miután kiélezett találkozón 28-27-re nyert a dán Ikast otthonában.

Három ferencvárosi találattal indult a mérkőzés, a házigazda aztán gyorsan felzárkózott (3-3). Innen kiegyenlített volt a játék, a szünetig nem alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a tudásuk legjavától egyaránt elmaradó együttesek között, a Magyar Kupa-címvédő FTC vonulhatott minimális előnnyel a pihenőre.

A második félidőben újra egy találatnál nagyobb különbséget alakított ki Jesper Jensen vezetőedző zöld-fehér együttese (15-17), ám nem engedte el vendégét az Ikast.

A Mette Tranborgot az utolsó negyedórára piros lapja miatt elvesztő Ferencváros a 49. percre tudott újra kétgólos fórt kialakítani (21-23). Innen kiegyenlített az Ikast, miképp még kétszer két találat lemaradásból, ám végül Simon Petra hétméteresével megszerezte a két pontot az FTC, amely november elsejei hazai sikere után idegenben is riválisa fölé kerekedett.

Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes ferencvárosi játékosok közül Janurik Kinga tíz lövést védett, Simon hétszer vette be a hazai kaput.

Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, B csoport, 9. forduló

Ikast HB (dán) – FTC-Rail Cargo Hungaria 27-28 (14-15)

(MTI)

